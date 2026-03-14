W nadchodzącym tygodniu mazowiecka policja oficjalnie zaprezentuje Forda Mustanga w swoich barwach. Sportowe auto, odebrane wcześniej pijanemu kierowcy na mocy wyroku sądu, już wkrótce rozpocznie służbę w jednej z komend na Mazowszu.

Ford Mustang skonfiskowany pijanemu kierowcy trafił do mazowieckiej policji.

Oficjalna prezentacja Mustanga w policyjnych barwach odbędzie się w nadchodzącym tygodniu.

Mazowiecka policja wkrótce wzbogaci się o nietypowy radiowóz. Ford Mustang, który został odebrany nietrzeźwemu kierowcy, przejdzie oficjalną prezentację w policyjnych barwach. To pierwszy przypadek, gdy właśnie ten model samochodu, skonfiskowany za przestępstwo drogowe, trafił do służby w polskiej policji.

Oficjalna prezentacja i nowe zadania Mustanga

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, podinsp. Katarzyna Kucharska, decyzja o przekazaniu auta zapadła po analizie jego stanu technicznego oraz aktualnych potrzeb jednostki. Wcześniej podobną drogę przeszły inne pojazdy różnych marek.

W nadchodzącym tygodniu przemalowany Mustang oficjalnie zadebiutuje w policyjnych barwach. Podczas prezentacji zostanie ujawnione, w której komendzie będzie służył oraz do jakich zadań zostanie przydzielony. Policja podkreśla, że samochód jest w pełni sprawny i gotowy do pracy.

Fake newsy o wypadku

W ostatnich dniach w internecie pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby policyjny Mustang miał ulec wypadkowi. Policja zdementowała te doniesienia, zapewniając, że auto jest całe i w doskonałym stanie technicznym. Funkcjonariusze przypominają przy okazji, że jazda pod wpływem alkoholu może skończyć się nie tylko utratą prawa jazdy, ale i samochodu.