Po wiosennym początku marca można było liczyć na to, że również Wielkanoc będzie ciepła i słoneczna. Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje jednak na coś innego. "Będą rozpogodzenia, ale także opady mieszane, tj. mokry śnieg. Temperatury w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniosą od 3 do 5 st. C" – informuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.

W święta wielkanocne prognozowane jest ochłodzenie, z nocnymi temperaturami od 0 do 3 st. C a w górach nawet do -12 st. C oraz możliwymi opadami deszczu i śniegu.

Temperatura spadnie

Synoptycy wskazują, że w święta wielkanocne (5 i 6 kwietnia) należy się spodziewać ochłodzenia. W nocy temperatury wyniosą od 0 do 3 st. C. Najchłodniej będzie w górach, nocą do około minus 12 st. C. W ciągu dnia na termometrach mamy zobaczyć od 3 do 6 st. C.

Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek zaznacza, że są to prognozy długoterminowe, dlatego trzeba zakładać pewien margines błędu. Ale na tą chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza - poinformowała Prasek.

Dodała, że w święta synoptycy spodziewają się opadów mieszanych - deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór śniegu.

Możliwa nawet minusowa temperatura

Z prognozy pięciotygodniowej IMGW wynika, że w Niedzielę Wielkanocną, kończącą 14. tydzień roku, prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 st. C jest umiarkowane, ale zróżnicowane regionalnie.

W rejonach podgórskich ryzyko przymrozków wynosi 45 proc. W centrum i na zachodzie kraju od Wielkopolski przez Mazowsze możliwość ujemnych temperatur oscyluje w granicach 14-20 proc. Na Wybrzeżu ryzyko przymrozków spada do 10-14 proc. W Poniedziałek Wielkanocny szanse na ujemną temperaturę największe są ponownie na południu kraju (36 proc.), w centrum prawdopodobieństwo między 10-14 proc., a na Pomorzu 6-8 proc.

Pierwszy tydzień kwietnia, w tym Niedziela Wielkanocna, może przynieść spadek temperatury o około 1-2 st. C poniżej normy wieloletniej (1991-2020), która jest wyliczana na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza i wynosi około 7,5-8,5 st. C.

Średnia maksymalna dobowa suma opadu w kwietniu w latach 1991-2020 wyniosła w niektórych województwach powyżej 40 mm. Prognoza pięciotygodniowa IMGW wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 20 mm w święta największe jest na południu kraju i w rejonach podgórskich (od 28 proc. do 52 proc.).