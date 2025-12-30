Warszawa nie ma sobie równych – stolica Polski została uznana za lidera pod względem walorów turystycznych w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego. Tuż za nią uplasowały się powiaty nowosądecki i kłodzki, a na czwartym miejscu znalazł się Kraków.

Warszawa bije rekordy popularności! Najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta i regiony Polski według najnowszego raportu GUS / Shutterstock

Warszawa królowa turystyki w Polsce z rekordowym wynikiem WaT 63,9 - kulturowe bogactwo i świetna baza turystyczna robią robotę!

Na podium również powiaty nowosądecki i kłodzki - natura, góry i świetna infrastruktura przyciągają miłośników wypoczynku na łonie przyrody.

Kraków tuż za podium, zachwyca zabytkami UNESCO i bogatym kalendarzem wydarzeń kulturalnych.

Województwo małopolskie dominuje turystycznie - aż 9 powiatów w top rankingu, w tym znane uzdrowiska zapewniające ruch turystyczny przez cały rok.

Warszawa na szczycie turystycznej popularności

Główny Urząd Statystyczny opublikował długo wyczekiwany raport, w którym szczegółowo przeanalizowano atrakcyjność turystyczną polskich miast i powiatów. Bezapelacyjnym liderem została Warszawa, zdobywając rekordowy wynik wskaźnika walorów turystycznych (WaT) - aż 63,9 punktu! Stolica Polski wyprzedziła nie tylko inne duże miasta, ale również popularne regiony turystyczne.

Warszawa zawdzięcza swoją przewagę przede wszystkim bogactwu kulturowemu oraz rozbudowanej bazie turystycznej. Szeroka oferta muzeów, teatrów, galerii sztuki i różnorodnych wydarzeń kulturalnych sprawia, że miasto przyciąga zarówno krajowych, jak i zagranicznych turystów przez cały rok.

Górskie powiaty depczą stolicy po piętach

Na podium znalazły się również dwa powiaty o wyjątkowych walorach przyrodniczych: nowosądecki (56,4) i kłodzki (53,2). To właśnie tutaj, w otoczeniu malowniczych gór, czystych rzek i licznych szlaków turystycznych, można odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się bliskością natury. Wysoka pozycja tych powiatów to efekt nie tylko pięknych krajobrazów, ale także dobrze rozwiniętej infrastruktury turystycznej i szerokiej bazy noclegowej.

Kraków, dawna stolica Polski i perła w koronie małopolskich atrakcji, uplasował się tuż za podium z wynikiem 53,1. Miasto zachwyca nie tylko zabytkami wpisanymi na listę UNESCO, ale także wyjątkową atmosferą i bogatym kalendarzem wydarzeń kulturalnych.

Małopolska - turystyczne serce Polski

Góry, morze i uzdrowiska – różnorodność polskich hitów turystycznych / Shutterstock

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z raportu GUS jest dominacja województwa małopolskiego na turystycznej mapie kraju. Aż dziewięć powiatów z tego regionu znalazło się w górnej grupie decylowej rankingu. To właśnie tutaj leżą trzy z sześciu najwyżej ocenionych powiatów lub miast na prawach powiatu.

Nie tylko Kraków, ale także powiaty nowosądecki, nowotarski i tatrzański przyciągają tłumy turystów. Wysokie pozycje tych regionów to zasługa nie tylko wspaniałych krajobrazów i bogactwa przyrody, ale również licznych uzdrowisk, które generują całoroczny ruch turystyczny i pozwalają oderwać się od codzienności o każdej porze roku.

W pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów znalazły się także powiaty bieszczadzki, tatrzański, leski oraz nadmorski powiat kołobrzeski. Na dziesiątej pozycji uplasował się Gdańsk, którego wskaźnik WaT nieznacznie przekroczył 40 punktów.

Warto podkreślić, że aż pięć z siedmiu powiatów ziemskich w czołówce rankingu dysponuje zasobami uzdrowiskowymi. To właśnie uzdrowiska stanowią magnes dla turystów, przyciągając nie tylko w sezonie letnim, ale również zimą.

Nadmorskie i górskie perełki

Na czele najbardziej atrakcyjnych turystycznie województw znalazły się: małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, podkarpackie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie. To właśnie w tych regionach znajdziemy największą różnorodność atrakcji - od górskich szczytów, przez jeziora, po nadmorskie plaże.

Z drugiej strony, najmniej atrakcyjne turystycznie okazały się województwa łódzkie, opolskie i lubelskie. Choć mają one wiele do zaoferowania, to wciąż pozostają w cieniu bardziej popularnych regionów.