Jesień to czas, kiedy wiele osób marzy o promieniach słońca i wylegiwaniu się pięknych plażach. Z pomocą w snuciu wakacyjnych planów przychodzi Tripadvisor, który opublikował Travellers' Choice Awards 2025 - zestawienie zawierające m.in. ranking najpiękniejszych plaż świata. Niektóre z nich znajdują się w Europie.
Tripadvisor co roku nagradza miejscami w swoim rankingu najciekawsze atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, restauracje, a nawet konkretne miejsca warte odwiedzenia. Zestawienie powstaje na podstawie ocen i recenzji zamieszczonych przez turystów na portalu.
W kategorii "plaże - świat" w tym roku wyróżniono 25 miejsc, z których aż 8 znajduje się w krajach europejskich, a więc stosunkowo blisko Polski. W zestawieniu nie pojawiła się żadna plaża naszego kraju.
Już pierwsze miejsce światowego rankingu plaż zajmuje Elafonissi Beach na greckiej Krecie. Miejsce to zachwyciło turystów różowym piaskiem i płytkimi lagunami, które umożliwiają świetną zabawę także dzieciom. Podobno warto tu doświadczyć wyjątkowego zachodu słońca.
Piąte miejsce zajmuje Praia da Falésia w portugalskim Olhos de Água - plaża znana z imponujących klifów, złocistego piasku i krystalicznie czystej, błękitnej wody. Poza typowym plażowaniem można tu korzystać ze słynnych portugalskich fal oraz spacerować malowniczą ścieżką biegnącą wzdłuż szczytu klifów, podziwiając widoki.
Na ósmym miejscu rankingu znalazła się Playa de Muro na hiszpańskiej Majorce. Otoczona sosnowym lasem plaża oferuje złoty piasek i turkusową wodę. Można tu spacerować, opalać się, nurkować z rurką, pływać na desce SUP lub kąpać się w ciepłym morzu. Do dyspozycji są toalety, prysznice oraz ratownicy. Na plażę można dojechać komunikacją miejską lub skorzystać z bezpłatnego parkingu.
Drugie miejsce, czyli najwyższą lokatę spośród plaż pozaeuropejskich, zajęła Banana Beach w Tajlandii, na półwyspie Phuket. Miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także możliwość nurkowania przy rafie koralowej oraz spróbowania kultowej tajskiej kuchni.
Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się propozycja dla osób zainteresowanych mniej oczywistymi kierunkami - Eagle Beach na Arubie (holenderskiej wyspie na Morzu Karaibskim). Według Tripadvisora to jedna z mniej zatłoczonych plaż na wyspie, zachwycająca miękkim, białym piaskiem, ciepłą wodą i pięknymi zachodami słońca. Można tu korzystać z takich atrakcji jak jazda na skuterze wodnym. Dostępne są także udogodnienia, w tym toalety i bezpłatny parking.
Czwarte miejsce, czyli najwyższą lokatę spośród plaż w Stanach Zjednoczonych, zajęła Siesta Beach na Florydzie. Zgodnie z informacjami portalu, można tu odpocząć na białym piasku, skorzystać z kąpieli w czystej wodzie i podziwiać malownicze zachody słońca. Na plażę można dotrzeć komunikacją miejską. Miejsce jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w okolicy znajduje się wiele sklepów i restauracji.