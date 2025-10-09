​Jesień to czas, kiedy wiele osób marzy o promieniach słońca i wylegiwaniu się pięknych plażach. Z pomocą w snuciu wakacyjnych planów przychodzi Tripadvisor, który opublikował Travellers' Choice Awards 2025 - zestawienie zawierające m.in. ranking najpiękniejszych plaż świata. Niektóre z nich znajdują się w Europie.

Gorący piasek i krystaliczna woda - oto lista najpiękniejszych plaż świata, które pokochali turyści! / Shutterstock

Ranking Travellers' Choice Awards 2025

Tripadvisor co roku nagradza miejscami w swoim rankingu najciekawsze atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, restauracje, a nawet konkretne miejsca warte odwiedzenia. Zestawienie powstaje na podstawie ocen i recenzji zamieszczonych przez turystów na portalu.

W kategorii "plaże - świat" w tym roku wyróżniono 25 miejsc, z których aż 8 znajduje się w krajach europejskich, a więc stosunkowo blisko Polski. W zestawieniu nie pojawiła się żadna plaża naszego kraju.

Najpiękniejsze plaże Europy

Już pierwsze miejsce światowego rankingu plaż zajmuje Elafonissi Beach na greckiej Krecie. Miejsce to zachwyciło turystów różowym piaskiem i płytkimi lagunami, które umożliwiają świetną zabawę także dzieciom. Podobno warto tu doświadczyć wyjątkowego zachodu słońca.

Elafonissi beach / Shutterstock

Piąte miejsce zajmuje Praia da Falésia w portugalskim Olhos de Água - plaża znana z imponujących klifów, złocistego piasku i krystalicznie czystej, błękitnej wody. Poza typowym plażowaniem można tu korzystać ze słynnych portugalskich fal oraz spacerować malowniczą ścieżką biegnącą wzdłuż szczytu klifów, podziwiając widoki.

Praia da Falesia / Shutterstock

Na ósmym miejscu rankingu znalazła się Playa de Muro na hiszpańskiej Majorce. Otoczona sosnowym lasem plaża oferuje złoty piasek i turkusową wodę. Można tu spacerować, opalać się, nurkować z rurką, pływać na desce SUP lub kąpać się w ciepłym morzu. Do dyspozycji są toalety, prysznice oraz ratownicy. Na plażę można dojechać komunikacją miejską lub skorzystać z bezpłatnego parkingu.

Playa de Muro / Shutterstock

Poza Europą

Drugie miejsce, czyli najwyższą lokatę spośród plaż pozaeuropejskich, zajęła Banana Beach w Tajlandii, na półwyspie Phuket. Miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także możliwość nurkowania przy rafie koralowej oraz spróbowania kultowej tajskiej kuchni.

Banana Beach / Shutterstock

Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się propozycja dla osób zainteresowanych mniej oczywistymi kierunkami - Eagle Beach na Arubie (holenderskiej wyspie na Morzu Karaibskim). Według Tripadvisora to jedna z mniej zatłoczonych plaż na wyspie, zachwycająca miękkim, białym piaskiem, ciepłą wodą i pięknymi zachodami słońca. Można tu korzystać z takich atrakcji jak jazda na skuterze wodnym. Dostępne są także udogodnienia, w tym toalety i bezpłatny parking.

Eagle Beach / Shutterstock

Czwarte miejsce, czyli najwyższą lokatę spośród plaż w Stanach Zjednoczonych, zajęła Siesta Beach na Florydzie. Zgodnie z informacjami portalu, można tu odpocząć na białym piasku, skorzystać z kąpieli w czystej wodzie i podziwiać malownicze zachody słońca. Na plażę można dotrzeć komunikacją miejską. Miejsce jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w okolicy znajduje się wiele sklepów i restauracji.