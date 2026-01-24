Najnowsze wiadomości z Rzymu nieszczególnie przypadną do gustu turystom. Władze Wiecznego Miasta ogłosiły szczegóły dotyczące pobierania opłaty za oglądanie słynnej Fontanny di Trevi. Atrakcja będzie płatna od 1 lutego 2026 roku.

Zapłacić za oglądanie fontanny będzie można przez internet / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 lutego 2026 r. oglądanie Fontanny di Trevi będzie płatne.

Cena wyniesie 2 euro.

W niektórych godzinach zwiedzanie pozostanie darmowe. Kiedy dokładnie? Przeczytaj cały artykuł.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Z analizy danych za zeszły rok wynika, że średnia dzienna liczba osób przybywających do barokowej fontanny wynosi około 30 tys.; w okresie szczytu turystycznego sięga ona 70 tys. - podał portal Roma Today. Wprowadzenie opłaty za oglądanie atrakcji będzie więc intratne.



Kiedy opłaty będą obowiązywać?

Wymóg opłaty będzie obowiązywał przez większość dni tygodnia od godziny 9:00 do 22:00, a w poniedziałki i piątki między 11:30 a 22:00. Biorąc pod uwagę czas wystawienia biletu wstępu wynoszący pół minuty, każdego dnia można będzie sprzedać ich ponad 13 tysięcy.

Ponadto co 15 dni, gdy wrzucane do fontanny monety będą z niej wyławiane, będzie można do niej podejść między godziną 14:00 a 22:00. Gdy kasy będą zamykane, zabytek będzie dostępny bezpłatnie.

Zapłacić będzie można przez internet

Na niecały tydzień przed wejściem w życie obowiązku opłaty za możliwość podejścia do słynnego zabytku władze Rzymu poinformowały, jak będzie funkcjonował cały system pobierania kwoty 2 euro i wpuszczania turystów.

Zapłacić można będzie na specjalnej stronie internetowej www.fontanaditrevi.roma.it, a także używając systemu płatniczego Smartpos+, w kasach rzymskich muzeów, w punktach informacji turystycznej. Bilety zakupione w sieci będzie można wykorzystać w dowolnym terminie.

Zgodnie z decyzją rzymskiego zarządu nadzoru nad zabytkami specjalne barierki ustawione wokół Fontanny di Trevi uniemożliwią podejście do niej osobom bez biletu. Wokół tego ogrodzenia czuwać będą pracownicy ochrony.

Z opłaty zwolnieni będą mieszkańcy Rzymu oraz dzieci w wieku do 5 lat.



Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą około 6,5 miliona euro rocznie. Suma ta zostanie przeznaczona na utrzymanie fontanny, konserwację innych zabytków oraz sprzątanie placów.

W 2024 roku Fontanna Di Trevi przeszła gruntowne prace konserwacyjne, dzięki którym odzyskała splendor.

Muzea z opłatami

Także od 1 lutego obowiązywać będą opłaty wstępu do pięciu następnych stołecznych muzeów, między innymi rzeźby antycznej, Muzeum Napoleońskiego i Willi Maksencjusza.

