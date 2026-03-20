​Tanie linie lotnicze Ryanair apelują do pasażerów o dokładne sprawdzanie zawartości bagażu podręcznego przed podróżą. Jak podkreśla przewoźnik, niektóre popularne przedmioty codziennego użytku mogą zostać skonfiskowane na lotnisku. Oto lista niedozwolonych przedmiotów, których nie wniesiesz na pokład samolotu.

Ryanair ostrzega pasażerów, by nie pakowali do bagażu podręcznego ostrych przedmiotów, takich jak niektóre nożyczki i maszynki do golenia.

Nawet popularne artykuły higieniczne mogą zostać skonfiskowane podczas kontroli bezpieczeństwa. Lista niedozwolonych rzeczy poniżej.

Popularny błąd podróżnych

Szczególną uwagę zwrócono na przedmioty higieniczne, takie jak nożyczki do paznokci czy maszynki do golenia. Choć wielu pasażerów traktuje je jako niezbędne elementy kosmetyczki, ich przewóz w bagażu podręcznym bywa problematyczny.

Dyskusja na ten temat rozgorzała niedawno w serwisie Reddit, gdzie jeden z użytkowników zapytał, czy rzeczywiście takie przedmioty są konfiskowane na lotnisku. Odpowiedzi były niejednoznaczne - część osób twierdziła, że wszystko zależy od długości ostrza, lotniska czy nawet decyzji konkretnego pracownika kontroli bezpieczeństwa.

Niektórzy podróżni opowiadali o sytuacjach, kiedy w Turcji musieli wyrzucić nożyczki podczas kontroli na lotnisku. Inni sugerowali, że w razie wątpliwości lepiej spakować takie rzeczy do bagażu rejestrowanego lub kupić je na miejscu.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z wytycznymi Ryanaira w bagażu podręcznym nie powinny znajdować się ostre przedmioty mogące stanowić zagrożenie. Nożyczki do paznokci można przewozić w bagażu podręcznym, o ile ich ostrza mają mniej niż 6 cm długości (licząc od punktu obrotu). Muszą być jednak spakowane tak, by nikogo nie zraniły. Czego na pewno nie można przewozić?

nożyczek z ostrzami dłuższymi niż 6 cm

noży i ostrych narzędzi

niektórych typów maszynek do golenia (z wyjątkiem modeli jednorazowych lub z zabezpieczonym ostrzem)

Na pokład samolotu nie można wnosić przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, które mogą spowodować obrażenia. Przewoźnik podkreśla również, że nawet jeśli dany przedmiot teoretycznie spełnia normy, ostateczna decyzja należy do służb bezpieczeństwa na lotnisku.

Ryanair: Lista przedmiotów zakazanych

Ryanair przypomina, że istnieje lista przedmiotów, których nie można zabierać do bagażu zarówno podręcznego, jak i rejestrowanego. Należą do nich m.in.:

broń palna i jej imitacje

materiały wybuchowe i pirotechniczne

substancje chemiczne i toksyczne

paralizatory i inne urządzenia obezwładniające

Z kolei część przedmiotów - w tym większe nożyczki, narzędzia czy sprzęt sportowy - można przewozić wyłącznie w bagażu rejestrowanym, pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Jak uniknąć problemów na lotnisku?

Eksperci radzą, aby przed każdą podróżą dokładnie sprawdzić przepisy dotyczące bagażu obowiązujące u danego przewoźnika. W przypadku wątpliwości lepiej:

przenieść potencjalnie problematyczne przedmioty do bagażu rejestrowanego

ograniczyć zawartość bagażu podręcznego do niezbędnych rzeczy

zapoznać się z zasadami obowiązującymi na lotniskach

Jak podkreśla Ryanair, odpowiednie przygotowanie bagażu pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i opóźnień, a także przyspiesza przejście przez kontrolę bezpieczeństwa.