Na południu Chin, wśród stromych wapiennych wzgórz prowincji Chongqing, znajduje się miejsce, które budzi zachwyt naukowców i podróżników z całego świata. Xiaozhai Tiankeng, najgłębszy i największy lej krasowy na Ziemi, skrywa w swoim wnętrzu odizolowany, tętniący życiem las oraz ekosystem, który przez tysiące lat rozwijał się z dala od powierzchni. Jak powstała ta gigantyczna "Niebiańska Dziura"? Co czyni ją tak wyjątkową?

Xiaozhai Tiankeng to gigantyczna "Niebiańska Dziura" - lej krasowy o głębokości 626 m i szerokości 527 m, mieszczący 40 tys. olimpijskich basenów!

Powstał przez dziesiątki tysięcy lat erozji i zapadania się ziemi, tworząc unikalną podwójną strukturę kraterów.

Na dnie kryje się subtropikalny las z ponad 1200 gatunkami roślin i rzadkim lampartem mglistym, żyjący w odizolowanym mikroklimacie.

Wilgotność, stałe temperatury i nietypowa gleba wymuszają na roślinach wyjątkowe strategie przetrwania i szybki wzrost.

Podziemna rzeka i sieć jaskiń nadal stanowią zagadkę dla speleologów - eksploracja jest trudna, a miejsce pełne tajemnic.

Xiaozhai Tiankeng, znany także jako "Niebiańska Dziura", to prawdziwy gigant wśród naturalnych formacji krasowych. Lej ten ma imponującą głębokość 626 metrów i szerokość sięgającą 527 metrów. Dla porównania - jego dno mogłoby bez problemu ukryć kilka drapaczy chmur, a w objętości ok. 130 milionów metrów sześciennych zmieściłoby się 40 tysięcy olimpijskich basenów. Ten niezwykły twór geologiczny jest tak ogromny, że patrząc z góry, przypomina wycięty z wnętrza Ziemi fragment - jakby ktoś użył gigantycznego wykrawacza do jabłek.

Miejscowi znają to miejsce od wieków, jednak świat dowiedział się o jego istnieniu dopiero w latach 90. XX wieku. Xiaozhai Tiankeng leży w regionie, gdzie podobnych lejów krasowych jest więcej, ale żaden nie dorównuje mu rozmiarami i tajemniczością.

Jak powstaje tak monumentalny lej krasowy?

Leje krasowe powstają, gdy powierzchniowe warstwy ziemi zapadają się do podziemnych pustek wyżłobionych przez wodę. W przypadku Xiaozhai Tiankeng proces ten trwał dziesiątki tysięcy lat.

Woda deszczowa, przesiąkając przez porowate wapienne skały, poszerzała szczeliny i powodowała erozję, a potężna podziemna rzeka wydrążyła sieć jaskiń i korytarzy. W pewnym momencie powierzchnia nie wytrzymała i zapadła się, tworząc ogromną jamę.

Co ciekawe, Xiaozhai Tiankeng ma unikalną podwójną strukturę - składa się z większego, górnego krateru, który zwęża się do mniejszego, dolnego. Geolodzy przypuszczają, że mogło dojść do dwóch etapów zapadania się ziemi.

Zagubiony świat na dnie "Niebiańskiej Dziury"

To, co najbardziej fascynuje badaczy, znajduje się na dnie lejka. W głębokim cieniu, przy stałej wilgotności i ograniczonym dostępie światła, rozwinął się tu odizolowany, subtropikalny las. Ten mikroświat ma własny mikroklimat, a roślinność i zwierzęta wykształciły unikalne cechy przystosowawcze.

W Xiaozhai Tiankeng zarejestrowano ponad 1200 gatunków roślin, w tym starożytne miłorzęby, paprocie i mchy. To także schronienie dla rzadkiego lamparta mglistego oraz wielu innych zwierząt. Badania naukowe wykazały, że rośliny rosnące na dnie lejka posiadają znacznie mniej węgla, za to więcej azotu i fosforu niż ich odpowiedniki na powierzchni. Dzięki temu mogą szybko rosnąć i efektywnie wykorzystywać dostępne składniki odżywcze.

Niezwykła adaptacja roślin do życia w izolacji

Warunki panujące na dnie Xiaozhai Tiankeng są wyjątkowe. Wilgotność utrzymuje się tu na wysokim poziomie, temperatury są stabilne, a światło słoneczne dociera w ograniczonym stopniu. Gleba magazynuje wodę i minerały inaczej niż na powierzchni, co wymusza na roślinach opracowanie własnych strategii przetrwania.

Niektóre gatunki roślin pobierają szczególnie dużo składników odżywczych, inne rosną bardzo szybko, gdy tylko pojawiają się sprzyjające warunki. Jeszcze inne zmieniają strukturę liści, by lepiej radzić sobie z niedoborem światła. Badacze podkreślają, że to właśnie gleba i mikroklimat decydują o składzie gatunkowym tego niezwykłego lasu.

Tajemnice podziemnych jaskiń i wodospadów

Podczas pory deszczowej z krawędzi lejka spływa wodospad, zasilając podziemną rzekę i rozległą sieć jaskiń. Mimo wielu prób, speleolodzy do dziś nie zdołali w całości zbadać tych korytarzy - rwący nurt i nieprzewidywalne warunki skutecznie utrudniają eksplorację. To sprawia, że Xiaozhai Tiankeng wciąż pozostaje jedną z największych geologicznych zagadek Chin.

Niebiańska Dziura - fenomen na skalę światową

Chińscy badacze klasyfikują Xiaozhai Tiankeng jako tiankeng - termin zarezerwowany dla lejów krasowych o głębokości i szerokości przekraczającej 100 metrów, z podziemną rzeką u ich podstawy. Na całym świecie znanych jest zaledwie 75 takich formacji, z czego większość znajduje się właśnie w Chinach.

Xiaozhai Tiankeng przewyższa jednak wszystkie pozostałe zarówno pod względem wielkości, jak i unikalności ekosystemu. To prawdziwy "zagubiony świat" - odizolowany, pełen tajemnic i wciąż czekający na odkrycie.