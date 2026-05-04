Trzy osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii po wykryciu zakażenia hantawirusem na pokładzie statku wycieczkowego płynącego z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła jeden przypadek infekcji i prowadzi dochodzenie epidemiologiczne.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w niedzielę o śmierci trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, który przemierzał Ocean Atlantycki.
W opublikowanym przez WHO komunikacie na platformie X poinformowano o pięciu podejrzeniach zakażenia hantawirusem i jednym potwierdzonym przypadku. Jedna z osób przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki.
"Trwają szczegółowe badania, w tym dalsze testy laboratoryjne oraz badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie" - przekazała WHO.