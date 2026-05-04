Pierwszą osobą z objawami był 70-latek

Według południowoafrykańskich mediów, cytowanych przez portal brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky News, ognisko choroby pojawiło się podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka u wybrzeży Afryki Zachodniej.

Pierwszą osobą, u której wystąpiły objawy zakażenia, w tym gorączka, bóle głowy i brzucha oraz biegunka, był 70-letni mężczyzna, który zmarł jeszcze na pokładzie statku. Jego 69-letnia żona, która również zachorowała, zmarła następnie w szpitalu w RPA.

Czym jest hantawirus?

Hantawirus to wirus należący do rodziny Bunyaviridae, który naturalnie występuje u dzikich gryzoni, takich jak myszy i szczury. Dla tych zwierząt jest on zazwyczaj nieszkodliwy, jednak w przypadku przeniesienia na człowieka może wywołać poważne choroby zakaźne. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego drobinkami odchodów, moczu lub śliny zakażonych gryzoni. Możliwe jest także zakażenie przez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami lub, rzadziej, przez ugryzienie.

Objawy zakażenia hantawirusem pojawiają się zwykle po kilku dniach od kontaktu z wirusem. Początkowo przypominają grypę - pojawia się wysoka gorączka, bóle mięśni, głowy, a także nudności i wymioty. W cięższych przypadkach choroba może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak niewydolność nerek lub płuc, a nawet krwotoki wewnętrzne. W zależności od regionu świata i konkretnego szczepu wirusa, zakażenie może przybierać różne formy - w Europie i Azji najczęściej występuje gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, natomiast w obu Amerykach - hantawirusowy zespół płucny.

Nie istnieje specyficzne leczenie przeciwwirusowe dla hantawirusów. Terapia polega głównie na łagodzeniu objawów i wspieraniu funkcji życiowych pacjenta, często w warunkach szpitalnych. Najważniejsza jest profilaktyka, czyli unikanie kontaktu z gryzoniami i ich odchodami, zwłaszcza w miejscach, gdzie wirus występuje endemicznie.