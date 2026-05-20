Plany amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa dotyczące tarczy przeciwrakietowej Złotej Kopuły zagrażają stabilności strategicznej - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu przywódcy Rosji i Chin. Waszyngton był nieodpowiedzialny, nie pracując nad zastąpieniem traktatu nuklearnego New START z 2010 roku – dodali Władimir Putin i Xi Jinping.

Donald Trump / Pool/ABACA/Abaca/East News / East News

Prezydenci Rosji i Chin krytykują plany Donalda Trumpa dotyczące tarczy przeciwrakietowej Złotej Kopuły, uznając je za zagrożenie dla stabilności strategicznej.

Wspólne oświadczenie podkreśla, że projekt Złota Kopuła zakłada budowę globalnego systemu obrony przeciwrakietowej zdolnego do niszczenia wszystkich typów pocisków na każdym etapie lotu.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Prezydent Rosji Władimir Putin przebywa z wizytą w Chinach. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingping witał go niezwykle uroczyście. Przed wejściem do Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie była warta honorowa. Oddano salę armatnią. Zgromadzone przed salą dzieci machały chińskimi i rosyjskimi flagami.

Czym ma być Złota Kopuła?

Po spotkaniu zostało wydane wspólne oświadczenie przywódców Rosji i Chin. Znalazło się w nim odniesienie do Złotej Kopuły, czyli jednego ze sztandarowych projektów Donalda Trumpa.

Projekt Złota Kopuła zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii kosmicznych do budowy tarczy, która byłaby w stanie przechwytywać nie tylko pociski balistyczne, manewrujące czy hipersoniczne, ale także śledzić i zestrzeliwać zagrożenia nadlatujące z orbity. Obejmowałyby one zaawansowane sieci satelitarne.

"Strony uważają, że amerykański projekt Złota Kopuła, który ma na celu zbudowanie nieograniczonego, wielopoziomowego, wielosferycznego i globalnego systemu obrony przeciwrakietowej zdolnego do niszczenia wszystkich typów pocisków, w tym wszystkich typów pocisków 'równorzędnych przeciwników', na wszystkich etapach ich lotu i przed ich wystrzeleniem, stanowi oczywiste zagrożenie dla stabilności strategicznej" - podkreśliły Rosja i Chiny we wspólnym oświadczeniu.

"Te plany całkowicie przeczą kluczowej zasadzie utrzymania stabilności strategicznej, która wymaga powiązania strategicznych broni ofensywnych i defensywnych" - dodano w piśmie.

Krytyka pod adresem USA z powodu wygaśnięcia traktatu New START

Ponadto w dokumencie napisano, że Chiny i Rosja wyrażają ubolewanie z powodu "nieodpowiedzialnej polityki" Stanów Zjednoczonych, które pozwoliły na wygaśnięcie traktatu o kontroli zbrojeń New START z 2010 roku.

Rosja i Chiny wskazały również, że niektóre nieokreślone mocarstwa nuklearne planują rozmieszczenie naziemnych pocisków średniego i krótszego zasięgu, co stanowi zagrożenie dla innych państw.

Podkreśliły, że próby niektórych państw, aby przeprowadzić "prewencyjne lub zapobiegawcze uderzenia rakietowe w celu zdezorganizowania i rozbrojenia przeciwnika, są wysoce destabilizujące i stanowią zagrożenie strategiczne".