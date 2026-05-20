Plany amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa dotyczące tarczy przeciwrakietowej Złotej Kopuły zagrażają stabilności strategicznej - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu przywódcy Rosji i Chin. Waszyngton był nieodpowiedzialny, nie pracując nad zastąpieniem traktatu nuklearnego New START z 2010 roku – dodali Władimir Putin i Xi Jinping.
Prezydent Rosji Władimir Putin przebywa z wizytą w Chinach. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingping witał go niezwykle uroczyście. Przed wejściem do Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie była warta honorowa. Oddano salę armatnią. Zgromadzone przed salą dzieci machały chińskimi i rosyjskimi flagami.
Po spotkaniu zostało wydane wspólne oświadczenie przywódców Rosji i Chin. Znalazło się w nim odniesienie do Złotej Kopuły, czyli jednego ze sztandarowych projektów Donalda Trumpa.
Projekt Złota Kopuła zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii kosmicznych do budowy tarczy, która byłaby w stanie przechwytywać nie tylko pociski balistyczne, manewrujące czy hipersoniczne, ale także śledzić i zestrzeliwać zagrożenia nadlatujące z orbity. Obejmowałyby one zaawansowane sieci satelitarne.
"Strony uważają, że amerykański projekt Złota Kopuła, który ma na celu zbudowanie nieograniczonego, wielopoziomowego, wielosferycznego i globalnego systemu obrony przeciwrakietowej zdolnego do niszczenia wszystkich typów pocisków, w tym wszystkich typów pocisków 'równorzędnych przeciwników', na wszystkich etapach ich lotu i przed ich wystrzeleniem, stanowi oczywiste zagrożenie dla stabilności strategicznej" - podkreśliły Rosja i Chiny we wspólnym oświadczeniu.
"Te plany całkowicie przeczą kluczowej zasadzie utrzymania stabilności strategicznej, która wymaga powiązania strategicznych broni ofensywnych i defensywnych" - dodano w piśmie.
Ponadto w dokumencie napisano, że Chiny i Rosja wyrażają ubolewanie z powodu "nieodpowiedzialnej polityki" Stanów Zjednoczonych, które pozwoliły na wygaśnięcie traktatu o kontroli zbrojeń New START z 2010 roku.
Rosja i Chiny wskazały również, że niektóre nieokreślone mocarstwa nuklearne planują rozmieszczenie naziemnych pocisków średniego i krótszego zasięgu, co stanowi zagrożenie dla innych państw.
Podkreśliły, że próby niektórych państw, aby przeprowadzić "prewencyjne lub zapobiegawcze uderzenia rakietowe w celu zdezorganizowania i rozbrojenia przeciwnika, są wysoce destabilizujące i stanowią zagrożenie strategiczne".
W środę Rosja zaprezentowała, jak twierdzi, nagrania z ćwiczeń, na których żołnierze dostarczają głowice nuklearne do mobilnych wyrzutni rakiet Iskander-M, ładują je i przemieszczają na stanowiska startowe w ramach dużych ćwiczeń nuklearnych na terenie Rosji i Białorusi.