Jest wspólna deklaracja Rosji i Chin po spotkaniu Władimira Putina z Xi Jingpingiem w Pekinie. "Światowemu pokojowi i programowi rozwoju grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania, istnieje też ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli" – napisano w piśmie.

Władimir Putin i XI Jingping / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News / East News

W Pekinie odbyło się spotkanie Władimira Putina z Xi Jinpingiem, zakończone wspólną deklaracją Rosji i Chin.

W deklaracji podkreślono, że światowemu pokojowi i rozwojowi zagrażają nowe niebezpieczeństwa oraz ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Krótkie oświadczenie dla mediów, bez możliwości zadawania pytań. Tak wyglądał początek wizyty Władimira Putina w Pekinie.

Po rozmowie rosyjskiego przywódcy z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga wydana została deklaracja. "Globalna sytuacja jest złożona. Światowemu pokojowi i programowi rozwoju grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania, istnieje też ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli" - napisano w deklaracji. Jak dodano, próby niektórych państw jednostronnego zarządzania sprawami światowymi w duchu epoki kolonialnej zawiodły.

W oświadczeniu napisano też, że Rosja docenia obiektywną i bezstronną pozycję Chin w sprawie Ukrainy i "konieczne jest rozwiązanie podstawowych przyczyn kryzysu na Ukrainie, aby ustanowić trwały pokój".

Chiny i Rosja podpisały szereg porozumień

Wcześniej przedstawiciele Chin i Rosji podpisali szereg porozumień obejmujących obszary handlu, technologii, własności intelektualnej i badań naukowych.

Xi stwierdził, że stosunki między Chinami a Rosją uległy dalszej poprawie i osiągnęły "najwyższy poziom wszechstronnego partnerstwa strategicznego". Dodał, że oba kraje traktują się z wzajemnym szacunkiem, jak równi sobie. Podkreślił, że stosunki dwustronne osiągnęły "nowy punkt wyjścia".

Xi mówi o "wielkich mocarstwach"

Xi mówił ponadto zebranym, że oba kraje muszą pozostać dla siebie strategicznymi bastionami. Powiedział również, że oba kraje zacieśnią współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji i innowacji technologicznych.

Chiny i Rosja powinny również odgrywać rolę "odpowiedzialnych wielkich mocarstw", aby chronić międzynarodową sprawiedliwość i przeciwstawiać się "wszelkim jednostronnym zastraszaniom i działaniom, które odwracają bieg historii" - powiedział Xi na zakończenie swojego wystąpienia.

Putin o dostawach energii do Chin

Po wystąpieniu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga głos zabrał prezydent Rosji Władimir Putin. Zapewnił, że Rosja jest gotowa kontynuować dostawy energii do Chin. Zaznaczył, że handel między oboma krajami jest chroniony przed wpływami zewnętrznymi i negatywnymi trendami na rynkach światowych.

Putin powiedział, że Rosja i Chiny są zdecydowane prowadzić niezależną politykę zagraniczną i odgrywać stabilizującą rolę na arenie międzynarodowej.

Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań Putinowi i Xi.

Porozumienie ws. gazociągu Siła Syberii 2

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał potem, że Rosja i Chiny doszły do porozumienia w sprawie gazociągu Siła Syberii 2. To ogromny projekt, który, jeśli zostanie ukończony, będzie mógł przesyłać do Chin do 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Pieskow powiedział reporterom, że "pewne niuanse wymagają dopracowania", ale "porozumienie już istnieje" - podała państwowa agencja informacyjna RIA Novosti.

Według doniesień konsensus obejmuje trasę rurociągu i metodę budowy. Nie podano dalszych szczegółów ani terminów.

W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej doradca prezydenta Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że Putin i Xi omówią później kwestie międzynarodowe. Ma do tego dojść podczas prywatnego spotkania przy herbacie. Wśród tematów będzie kwestia Ukrainy, Iranu i stosunki ze Stanami Zjednoczonymi.