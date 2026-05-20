Nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych w Brzegu wywołał ostrą reakcję mieszkańców. Część stawek wzrośnie od 1 lipca nawet o ponad 200 proc. W internecie pojawiają się komentarze o "zdzierstwie z ludzi" i "hienach cmentarnych" uderzające we władze miasta.
Zmiany wprowadza zarządzenie podpisane w maju przez burmistrz Brzegu Violettę Jaskólską-Palus. Najwięcej kontrowersji budzą nowe ceny za miejsca pod pochówek oraz rezerwację grobów.
Za miejsce pod pojedynczy grób ziemny na okres 20 lat mieszkańcy płacą obecnie 555,56 zł netto. Po wejściu w życie nowego cennika opłata wzrośnie do 1400 zł. Znacznie droższa będzie również sama rezerwacja miejsca - z 740,74 zł do 2 tys. zł.
Najwyższą kwotę przewidziano za rodzinny grób murowany przeznaczony na urny, wykupywany jeszcze za życia na 99 lat. Taka opłata ma wynosić 8,5 tys. zł.
W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych wpisów. Internauci zarzucają władzom miasta, że podwyżki są zbyt wysokie i dotykają osób przeżywających żałobę.
Magistrat odpiera zarzuty i przekonuje, że zmiany mają uporządkować system opłat. Urzędnicy wskazują także na rosnące koszty utrzymania cmentarzy, zwłaszcza wydatki związane z energią elektryczną i wywozem odpadów.
Miasto podkreśla również, że z cennika usunięto część dodatkowych opłat, m.in. za korzystanie z chłodni, domu przedpogrzebowego czy wjazd pojazdów technicznych na teren nekropolii.
Sprawa wywołała polityczne reperkusje. Do burmistrz trafiła interpelacja podpisana przez 11 radnych. Jeden z samorządowców ocenił, że nie powinno się "łatać budżetu kosztem osób pogrążonych w żałobie". Pojawiają się też postulaty przeprowadzenia audytu w Zarządzie Nieruchomości Miejskich odpowiedzialnym za administrowanie cmentarzami.
Podobne dyskusje wokół opłat cmentarnych toczyły się już wcześniej m.in. w Olsztynie, Radomiu oraz Wrocławiu. W części takich spraw sądy administracyjne wskazywały, że samorządy nie mogą pobierać należności, które nie są bezpośrednio związane z organizacją pochówku.