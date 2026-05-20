W pierwszej fazie wojny z Iranem Stany Zjednoczone i Izrael rozważały wsparcie byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada w przejęciu władzy w Teheranie - ujawnił "New York Times", powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Plan zakładał uwolnienie polityka z aresztu domowego, jednak zakończył się niepowodzeniem.

Na początku marca, tuż po ataku, w którym zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz inni kluczowi irańscy urzędnicy , prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump publicznie sugerował, że nowy przywódca Iranu powinien pochodzić "z wewnątrz" reżimu.

Według amerykańskich urzędników, których cytuje "New York Times", wspólnie z Izraelem opracowano plan znalezienia pragmatycznego następcy Alego Chameneiego. Wywiad miał wskazywać, że część przedstawicieli irańskiego reżimu była gotowa do współpracy z Zachodem, choć niekoniecznie byli to politycy "umiarkowani".

Postawiono na Mahmuda Ahmadineżada. Plan przewidywał atak na posiadłość byłego prezydenta Iranu, który miał umożliwić mu ucieczkę z aresztu domowego. W trakcie nalotu były polityk został jednak ranny i wycofał się z planu przejęcia władzy.

Zginęli wówczas pilnujący go członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Od tego czasu polityk nie pojawił się publicznie, a jego miejsce pobytu i stan zdrowia pozostają nieznane.

Od prezydenta do krytyka reżimu

Po zakończeniu prezydentury w 2013 roku Mahmud Ahmadineżad stopniowo stawał się coraz bardziej krytyczny wobec teokratycznych władz Iranu. Choć nie był jawnym dysydentem, reżim uznał go za potencjalnie destabilizującego przeciwnika.

W ostatnich latach wielokrotnie oskarżał przywódców o korupcję, a jego lojalność była przedmiotem licznych spekulacji. Uniemożliwiano mu start w wyborach, aresztowano jego współpracowników i zamknięto go w areszcie domowym. Osoby z jego otoczenia były oskarżane o zbyt bliskie kontakty z Zachodem, a nawet o szpiegostwo na rzecz Izraela. W ostatnich latach polityk podróżował m.in. do Gwatemali i na Węgry - krajów utrzymujących bliskie relacje z Izraelem.

Warto jednak przypomnieć, że jako prezydent Iranu w latach 2005-2013 był znany z radykalnych wypowiedzi, m.in. nawoływał do "zmiecenia Izraela z mapy", popierał irański program nuklearny, negował Holokaust i brutalnie tłumił protesty.

Zachód widział w nim szansę na zmianę?

Według "The Atlantic", atak na dom Mahmuda Ahmadineżada był "de facto operacją umożliwiającą ucieczkę z więzienia". Współpracownik byłego prezydenta twierdził, że USA postrzegały go jako osobę zdolną do zarządzania "sytuacją polityczną, społeczną i militarną" w Iranie.

W wywiadzie dla "NYT" z 2019 roku Ahmadineżad chwalił Donalda Trumpa, nazywając go "człowiekiem czynu" i apelował o pojednanie między Iranem a USA. Oszacujmy długoterminowe koszty i korzyści dla naszych dwóch narodów i nie bądźmy krótkowzroczni - mówił.