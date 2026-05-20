Na pociskach rakietowych typu Iskander-M zainstalowano głowice nuklearne - podała w środę rano agencja Reutera, powołując się na ministerstwo obrony Rosji. Wszystko w ramach ćwiczeń nuklearnych, które odbywają się w dniach 19-21 maja.

Rosyjski system rakietowy Iskander / Zdjęcie ilustracyjne

Jaki zasięg ma Iskander-M?

Według komunikatu rosyjskiego resortu obrony głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach.

W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

64 tysiące żołnierzy na manewrach

Rosyjska armia realizuje manewry związane z przygotowaniem do użycia sił nuklearnych w przypadku zagrożenia zewnętrzną agresją. Jak deklaruje resort obrony, bierze w nich udział 64 tys. żołnierzy oraz sprzęt wojskowy, w tym mobilne wyrzutnie pocisków rakietowych, a także samoloty lotnictwa strategicznego i okręty podwodne.

Ćwiczenia obejmują m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego.

Ćwiczenia na Białorusi

Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Białorusi, także na terytorium tego kraju odbywają się działania w ramach ćwiczeń związanych ze stosowaniem broni nuklearnej.

Manewry obejmują "przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia". Resort obrony w Mińsku podkreślił, że głównym celem jest "sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi".

W komunikacie zaznaczono również, że szczególny nacisk położono na "wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków".