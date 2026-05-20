Czerwony dywan, wiwatujące dzieci i szpaler salutujących żołnierzy. Tak Pekin wita przywódcę Rosji Władimira Putina. Podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem z ust Putina padły słowa o bezprecedensowym poziomie stosunków rosyjsko-chińskich. Xi został też zaproszony do Rosji w przyszłym roku.

Putin podkreślił, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom i charakteryzują się dobrą dynamiką gospodarczą.

Xi Jinping stwierdził, że oba kraje powinny pomagać sobie w rozwoju i ożywieniu; relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i strategicznej współpracy.

Rozmowy Władimira Putina z Xi Jinpingiem w Pekinie rozpoczęło się kilkanaście minut wcześniej, niż zapowiadano. Delegacje obu państw spotkały się w Wielkiej Hali Ludowej.

Chińskie media państwowe podają, że w swoim przemówieniu otwierającym Xi powiedział Putinowi, iż oba kraje powinny pomagać sobie nawzajem w rozwoju i ożywieniu.

Putin o dobrych stosunkach rosyjsko-chińskich

Agencja Reutera podaje natomiast, że Putin w swoim przemówieniu otwierającym stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Stwierdził, że stosunki gospodarcze między oboma krajami "charakteryzują się dobrą dynamiką".

Rosja pozostaje "niezawodnym dostawcą energii" w obliczu trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie - dodał Putin.

Putin zaprosił również Xi do odwiedzenia Rosji w przyszłym roku. Jego zdaniem stosunki między Pekinem a Moskwą "pomagają globalnej stabilności". Xi ostatni raz był w Rosji w maju ubiegłego roku.

Według rosyjskiej państwowej agencji TASS, Putin nazwał Xi "drogim przyjacielem".

Putin nawiązał do chińskiego idiomu

Rosyjski przywódca przypomniał także chiński idiom: "Nawet jeśli nie widzieliśmy się przez jeden dzień, wydaje się, jakby minęły trzy jesienie". Jest ono zazwyczaj używane do opisania długiego oczekiwania na jakieś ważne wydarzenie lub osiągnięcie celu.

Zauważył również, że według TASS obroty handlowe między Rosją i Chinami wzrosły ponad 30-krotnie w ciągu ostatnich 25 lat.

Przedłużono Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Chinami i Rosją

Z kolei Xi, jak relacjonują chińskie państwowe media, powiedział Putinowi, że relacje chińsko-rosyjskie osiągnęły ten poziom, ponieważ oba kraje były w stanie "nieustannie pogłębiać wzajemne zaufanie polityczne i strategiczną współpracę".

Jak stwierdził chiński przywódca, obecna sytuacja międzynarodowa jest "skomplikowana i niestabilna, a jednostronna hegemonia jest powszechna". Zdaniem Xi "jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i ważne mocarstwa światowe - Chiny i Rosja powinny przyjąć długoterminową wizję strategiczną i współpracować na rzecz budowy "bardziej sprawiedliwego i równego systemu globalnego zarządzania".

Państwowe media w Chinach poinformowały również, że przedłużono Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Chinami i Rosją.

Traktat strategiczny określa podstawy pokojowych stosunków, współpracy gospodarczej oraz zależności dyplomatycznej i geopolitycznej między oboma krajami. Zawiera on postanowienia dotyczące współpracy wojskowej i paktów obronnych.

20-letni traktat został podpisany w 2001 roku przez Putina i ówczesnego przywódcę Chin Jiang Zemina. Został przedłużony o kolejne 5 lat po wygaśnięciu w lutym 2022 roku i podobno został ponownie przedłużony.

Xi Jinping: Sytuacja na Bliskim Wschodzie przechodzi z wojny do pokoju

Według chińskich mediów państwowych Xi Jinping stwierdził, że sytuacja na Bliskim Wschodzie osiągnęła "punkt krytyczny" i obecnie przechodzi z wojny w pokój.

Chiński przywódca dodał, że zakończenie działań wojennych jest "konieczne", a wznowienie konfliktu byłoby "niedopuszczalne".

Mój czteropunktowy wniosek dotyczący utrzymania i promowania pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie ma na celu dalsze budowanie międzynarodowego konsensusu oraz przyczynianie się do łagodzenia napięć, deeskalacji konfliktów i promowania pokoju - powiedział Xi, cytowany przez agencję Xinhua.

Czteropunktowa propozycja Xi, przedstawiona w zeszłym miesiącu podczas spotkania z następcą tronu Abu Zabi, promuje pokojowe współistnienie, suwerenność narodową, międzynarodowe rządy prawa i skoordynowane podejście do rozwoju i bezpieczeństwa.

Putin i Xi mają podpisać 21 umów

Oczekuje się, że jeszcze dziś obaj przywódcy wezmą udział w oficjalnej ceremonii podpisania umów. Prezydenci mają nadzorować podpisanie 21 z nich, poinformował doradca Putina dziennikarzy na początku tego tygodnia.

Jak podają rosyjskie media państwowe, wśród nich dwa dokumenty zajmą centralne miejsce. Są to: