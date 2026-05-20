Na osiedlu Podzamcze w Nysie (woj. opolskie) doszło do tragicznego wypadku podczas prac przy balustradach balkonowych. Z wysokości spadł 64-letni mężczyzna. Mimo natychmiastowo udzielonej pomocy nie udało się go uratować.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz policję. Teren został zabezpieczony, a czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora.
Jak powiedziała mł. asp. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 64-latek spadł z wysokości podczas wykonywania prac przy balustradach balkonowych. Zginął na miejscu.
Ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności. Policja wyjaśnia obecnie dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.