Do bardzo nietypowego i potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia doszło na obwodnicy Jarosławia (woj. podkarpackie). 57-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po jezdni, wybierając niewłaściwą stronę drogi. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

We wtorek około godziny 16:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie poruszającym się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po obwodnicy Jarosławia w kierunku Przemyśla.

Sytuacja była szczególnie groźna, ponieważ 57-latek jechał prawą stroną jezdni, co - jak podkreślają funkcjonariusze - "w znacznym stopniu ograniczało jego możliwość obserwowania nadjeżdżających pojazdów i mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji".

Eskorta policji i pouczenie

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Policjanci zabezpieczyli przejazd i eskortowali 57-latka poza odcinek drogi o dużym natężeniu ruchu. Następnie przeprowadzili z nim rozmowę, przypominając zasady prawidłowego poruszania się po drogach publicznych.

Funkcjonariusze podkreślili, że "w przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych osoby poruszające się pieszo, a także użytkownicy wózków inwalidzkich, powinni korzystać z lewej strony jezdni". Taki sposób poruszania się pozwala lepiej widzieć nadjeżdżające pojazdy i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia.

Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie i nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci przypominają wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu, oraz o przestrzeganiu przepisów.



