Niemieckie małżeństwo zatrzymane. Zarzut to nawiązywanie kontaktów z naukowcami w celu pozyskania dla Chin informacji wywiadowczych na temat technologii o możliwym zastosowaniu wojskowym - poinformowała federalna prokuratura.
Para, zgodnie z niemieckim prawem o ochronie prywatności określona jedynie jako Xuejun C. i Hua S., jest podejrzewana o pracę dla chińskiego wywiadu.
Małżeństwu zarzucono nielegalne nawiązywanie kontaktów z naukowcami z niemieckich uniwersytetów i instytucji badawczych, w tym z profesorami zajmującymi się inżynierią lotniczo-kosmiczną, informatyką oraz sztuczną inteligencją. W celu łatwiejszego uzyskania informacji para podawała się za tłumaczy lub pracowników branży motoryzacyjnej.
Zatrzymani przekonali niektórych naukowców do wyjazdu do Chin i wygłoszenia tam płatnych wykładów. W wykładach uczestniczyli przedstawiciele chińskich państwowych firm zbrojeniowych.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który w lutym złożył wizytę w Pekinie, kilkukrotnie wyrażał zaniepokojenie transferem niemieckiej technologii do Chin.
Strona chińska zaprzecza oskarżeniom o szpiegostwo.