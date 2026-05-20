Niemieckie małżeństwo zatrzymane. Zarzut to nawiązywanie kontaktów z naukowcami w celu pozyskania dla Chin informacji wywiadowczych na temat technologii o możliwym zastosowaniu wojskowym - poinformowała federalna prokuratura.

Para, zgodnie z niemieckim prawem o ochronie prywatności określona jedynie jako Xuejun C. i Hua S., jest podejrzewana o pracę dla chińskiego wywiadu.

Małżeństwu zarzucono nielegalne nawiązywanie kontaktów z naukowcami z niemieckich uniwersytetów i instytucji badawczych, w tym z profesorami zajmującymi się inżynierią lotniczo-kosmiczną, informatyką oraz sztuczną inteligencją. W celu łatwiejszego uzyskania informacji para podawała się za tłumaczy lub pracowników branży motoryzacyjnej.

Zatrzymani przekonali niektórych naukowców do wyjazdu do Chin i wygłoszenia tam płatnych wykładów. W wykładach uczestniczyli przedstawiciele chińskich państwowych firm zbrojeniowych.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który w lutym złożył wizytę w Pekinie, kilkukrotnie wyrażał zaniepokojenie transferem niemieckiej technologii do Chin.

Strona chińska zaprzecza oskarżeniom o szpiegostwo.