Amerykański projekt "Złota Kopuła", firmowany przez prezydenta Donalda Trumpa, ma zrewolucjonizować obronę przeciwrakietową. Zaawansowane technologie, inwestycje rzędu 185 miliardów dolarów i udział największych firm z sektora nowoczesnych technologii mają zapewnić Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwo na niespotykaną dotąd skalę.

Projekt "Złota Kopuła" to amerykańska tarcza antyrakietowa oparta na systemach kosmicznych.

Wartość projektu szacowana jest na 185 miliardów dolarów.

Stany Zjednoczone rozpoczynają realizację jednego z najbardziej ambitnych projektów obronnych w historii. "Golden Dome" - czyli "Złota Kopuła" - to wielowarstwowy system antyrakietowy, który ma zapewnić ochronę przed nowoczesnymi zagrożeniami rakietowymi. Projekt, firmowany przez prezydenta Donalda Trumpa, zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii kosmicznych do budowy tarczy, która będzie w stanie przechwytywać pociski balistyczne, manewrujące oraz hipersoniczne.

Technologie przyszłości w służbie bezpieczeństwa

W realizację projektu zaangażowane są setki firm, w tym liderzy branży technologicznej i zbrojeniowej. Kluczową rolę odgrywają Anduril i Palantir Technologies, które już wcześniej współpracowały z firmą SpaceX Elona Muska przy wybranych elementach systemu. W listopadzie Anduril otrzymał kilka mniejszych kontraktów na opracowanie prototypów konkurencyjnych systemów obrony przeciwrakietowej.

Do projektu dołączyły także Aalyria Technologies, start-up Scale AI oraz firma Swoop Technologies, specjalizująca się w rozwiązaniach programistycznych. Wcześniej głównymi wykonawcami zostały uznane koncerny Lockheed Martin, RTX oraz Northrop Grumman, które mają ogromne doświadczenie w sektorze obronnym.

Wielowarstwowy system ochrony

"Złota Kopuła" to nie tylko pojedyncza tarcza, ale cały ekosystem obronny oparty na sieci czujników i interceptorów rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej. Jak podaje "Wall Street Journal", system ma umożliwiać wykrywanie i niszczenie zagrożeń rakietowych już na wczesnym etapie ich lotu.

Dzięki temu możliwe będzie skuteczne reagowanie na ataki z użyciem najnowocześniejszych pocisków, w tym tych o zdolnościach manewrowania i osiągających prędkości hipersoniczne.