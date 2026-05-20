Już w najbliższy poniedziałek, 25 maja, rozpoczynają się prace drogowe na ul. Władysława Łokietka na północy Krakowa. Kierowcy i mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu oraz utrudnienia, które potrwają aż do połowy lipca.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Krakowcy kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia i korki na północy miasta. Na około 90-metrowym odcinku ul. Władysława Łokietka, od ul. Starego Wiarusa do budynku nr 168, ruszają roboty realizowane przez inwestora prywatnego.

W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają nową infrastrukturę, która obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę nowego chodnika oraz montaż oświetlenia.

Zmiany w organizacji ruchu

Od 25 maja na tym odcinku ul. Łokietka zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Ulica zostanie zwężona do jednego pasa, jednak – jak zapewniają wykonawcy – przejezdność w obu kierunkach będzie zachowana dzięki ruchowi wahadłowemu.





Kiedy koniec utrudnień?

Według zapowiedzi, zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie lipca. Do tego czasu kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ruchu dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.



