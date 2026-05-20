Już w najbliższy poniedziałek, 25 maja, rozpoczynają się prace drogowe na ul. Władysława Łokietka na północy Krakowa. Kierowcy i mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu oraz utrudnienia, które potrwają aż do połowy lipca.
Krakowcy kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia i korki na północy miasta. Na około 90-metrowym odcinku ul. Władysława Łokietka, od ul. Starego Wiarusa do budynku nr 168, ruszają roboty realizowane przez inwestora prywatnego.
W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają nową infrastrukturę, która obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę nowego chodnika oraz montaż oświetlenia.
Od 25 maja na tym odcinku ul. Łokietka zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Ulica zostanie zwężona do jednego pasa, jednak – jak zapewniają wykonawcy – przejezdność w obu kierunkach będzie zachowana dzięki ruchowi wahadłowemu.
Według zapowiedzi, zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie lipca. Do tego czasu kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.
Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ruchu dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.