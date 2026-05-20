Po 20 latach ponownie uruchomione zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe Oslo - Berlin. Pierwsi pasażerowie mają wyruszyć w podróż latem 2028 r. Co więcej, trasa ma wieść także przez duńską stolicę - Kopenhagę, a także przez niemiecki Hamburg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Latem 2028 roku ruszy bezpośrednie połączenie kolejowe Oslo-Berlin.

Trasa obejmie Kopenhagę i Hamburg, a podróż potrwa do 15 godzin.

Połączenie mają obsługiwać nowoczesne pociągi ICE L.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Bezpośredni pociąg Oslo-Berlin

Planowane połączenie umożliwi bezpośrednią podróż z Oslo do Berlina przez Göteborg, Malmö, Kopenhagę i Hamburg. Na trasie zaplanowano przystanki w takich miastach jak Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Lotnisko Kopenhaga, Dworzec Centralny Kopenhaga, Odense, Kolding, Padborg, Hamburg i Berlin.

Czas przejazdu z Oslo do Berlina wyniesie około 14-15 godzin, natomiast podróż z Oslo do Kopenhagi potrwa około siedmiu godzin. Na całej trasie kursować będą nowoczesne pociągi ICE L Deutsche Bahn.

Efekt międzynarodowej współpracy przewoźników