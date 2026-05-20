9 maja, lotnisko w Mediolanie - to stamtąd Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Informację taką przekazał na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jak dodał, gdyby za Ziobrą był wydany ENA, to taka ucieczka nie byłaby możliwa.

Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów.

Od kilku dni posiadamy potwierdzoną już informację, że Zbigniew Ziobro wyleciał 9 maja z Mediolanu do Nowego Jorku - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Nowak dodał, że Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany ENA, o co wnosiliśmy od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy - zaznaczył Nowak. Dodał, że Ziobro jest poszukiwany listem gończym, co oznacza, że pomaganie mu jest w Polsce przestępstwem.

Magyar o sprawie Ziobry

Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował 10 maja, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreślił, nie uciekł z Polski, a podróżuje na podstawie dokumentów związanych z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech.

Wczoraj nowy premier Węgier Peter Magyar, który został zaprzysiężony właśnie 9 maja, podczas wizyty w Polsce mówił, że Ziobro najprawdopodobniej wyjechał do USA nie z Węgier, a z terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Jak dodał, strona węgierska o wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych dowiedziała się z prasy.

W rozmowie z TVN24 węgierski premier wskazał z kolei, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski mógł wyjechać przez Serbię. Ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja - zaznaczył.

Parasol ochronny pod rządami Orbana

Pod rządami ówczesnego premiera Węgier Viktora Orbána zarówno Zbigniew Ziobro, jak i jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, uzyskali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Magyar pod koniec lutego mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Decyzja ta zapadła w momencie, gdy w Polsce trwa postępowanie prokuratorskie dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec obu polityków zarzuty, a warszawski sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Romanowskiego. Wniosek o ENA dla Ziobry nadal rozpatrywany jest przez sąd.

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie Ziobry

Pod koniec 2025 roku Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wydała wówczas postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W tym czasie okazało się jednak, że były minister nie przebywa już w Polsce.

Na początku 2026 roku oficjalnie poinformowano, że Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Zarzuty prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry

W sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych, Ziobro miał dopuścić się 26 przestępstw, w tym wydawania poleceń łamania prawa swoim podwładnym, ingerowania w przygotowanie ofert konkursowych oraz przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości nieuprawnionym podmiotom.