Na Litwie ogłoszono alarm powietrzny - w pobliżu granicy kraju zarejestrowano drona, w związku z czym poderwano sojusznicze myśliwce. Mieszkańców pięciu rejonów poinstruowano, by udali się do schronów, a ewakuacją objęto także rządzących.

Litewskie wojsko poinformowało w środę rano, że w pobliżu granicy zaobserwowano drona. Zdecydowano o poderwaniu myśliwców w ramach misji NATO Baltic Air Policing, a także zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.

Mieszkańcy czterech przygranicznych rejonów oraz Wilna i jego okolic otrzymali informacje, by udać się do miejsc schronienia. Polecenie szczególnie dotyczyło personelu placówek oświatowych - do schronów miały zostać sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach.

Ewakuacją objęto także rządzących - prezydenta i jego administrację oraz premier.