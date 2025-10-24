Śledczy ścigający gang stojący za kradzieżą klejnotów w Luwrze znaleźli ślady próbek DNA na kasku i rękawiczkach zgubionych przez złodziei. Znają też nowe nagranie, na którym widać złodziei uciekających z muzeum. Prokuratorzy potwierdzili to w czwartek w rozmowie z NBC News.

Ciężarówka, którą przestępcy wykorzystali podczas kradzieży / Poitout Florian/ABACA/Abaca/East News / East News

Czterech mężczyzn ukradło w niedzielę dziewięć klejnotów z muzeum w Luwrze, jeden z nich zgubili podczas ucieczki.

Policji nie udało się odzyskać pozostałej biżuterii, a sprawcy pozostają na wolności.

Wartość skradzionych klejnotów szacowana jest na 88 mln euro.

W sieci pojawiło się nowe nagranie pokazujące ucieczkę złodziei.

Prokuratura w Paryżu poinformowała NBC News, że nie jest jasne, czy DNA znalezione na kasku i rękawiczkach znalezionych podczas ucieczki złodziei rzeczywiście należy do podejrzanych.

Włamywacze użyli elektronarzędzi, aby rozbić gabloty wystawowe, zastraszyli strażników i uciekli na skuterach.

Szacunkowa wartość biżuterii to 88 mln euro. Istnieje obawa, że złodzieje przetopią klejnoty i je sprzedadzą. Około 100 śledczych ściga się z czasem, aby odnaleźć skradzione przedmioty.

Prokuratura zna najnowsze nagranie

Prokuratura potwierdziła w rozmowie z NBC News, że zna nagranie, które pojawiło się w czwartek, pokazujące złodziei uciekających z muzeum w koszu umieszczonym na wysięgniku ciężarówki.

Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, z których jeden ma na sobie żółtą kamizelkę i czarną maseczkę, a drugi jest ubrany na czarno i ma na głowie kask motocyklowy. Szybko zjeżdżają w koszu.

Autentyczność klipu potwierdziła gazeta "Le Parisien".

"No to jest policja"

Wygląda na to, że nagranie zostało nakręcone z pobliskiego okna muzeum, z widokiem na Quai François Mitterrand, gdzie złodzieje wcześniej zaparkowali skradzioną ciężarówkę z 30-metrowym wysięgnikiem i zwyżką. Tej zwyżki użyli, by dostać się do sali na pierwszym piętrze.

"Ci ludzie jadą na skuterach" - słychać głos - prawdopodobnie ochroniarza - najwyraźniej przez krótkofalówkę. "Odjadą, odjadą" - mówi ta osoba. Kilka sekund później widać mężczyzn odjeżdżających na dwóch skuterach.

"Wychodzą" - mówi męski głos, a inny wykrzykuje: "Do cholery, no to jest policja".