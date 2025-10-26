Nietypowe rozpoczęcie wizyty Donalda Trumpa w Malezji. Amerykański prezydent tuż po wyjściu z Air Force One zaczął tańczyć do muzyki występujących na jego cześć artystów.
- Donald Trump tuż po wyjściu z samolotu zatańczył do muzyki lokalnych artystów.
- W Kuala Lumpur Trump bierze udział w szczycie ASEAN, podczas którego premierzy Kambodży i Tajlandii podpisali "porozumienie pokojowe" mające zakończyć konflikt graniczny.
- BBC zwraca uwagę na rozbieżności w nazewnictwie dokumentu - Tajlandia mówi o "wspólnej deklaracji", Trump o "porozumieniu pokojowym".
- Wizyta w Malezji to początek azjatyckiej podróży Trumpa.
- Kulminacją podróży ma być czwartkowe spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem w Korei Południowej podczas szczytu APEC.
- W Malezji trwają obecnie negocjacje handlowe między Chinami a USA, które mają przygotować grunt pod rozmowy Trump-Xi.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozpoczął swoją azjatycką podróż od wizyty w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Po przylocie na lotnisko, amerykański przywódca został powitany przez lokalnych artystów, którzy zaprezentowali tradycyjny taniec reprezentujący różnorodne grupy etniczne Malezji.
Podczas ceremonii powitalnej 79-latek, mimo długiego, 23-godzinnego lotu z Waszyngtonu, zaczął nagle tańczyć, poruszając biodrami i podnosząc pięści w rytm bębnów. Amerykańskiego gościa witał premier Malezji Anwar Ibrahim, który nieśmiało również włączył się do celebracji. Wszystko zostało uchwycone przez kamery.