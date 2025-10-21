Wartość skradzionych z Luwru klejnotów szacowana jest na 88 milionów euro – poinformowała paryska prokurator Laure Beccuau. Francuskie władze podkreślają jednak, że ich historyczne znaczenie dla kraju jest bezcenne. Trwa intensywne śledztwo, w które zaangażowano około 100 funkcjonariuszy.

Spektakularny napad na Luwr. Skradziono klejnoty warte 88 milionów euro / STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/East News / East News

Skradzione klejnoty z Luwru warte są około 88 milionów euro, ale ich wartość historyczna jest bezcenna dla Francji.

Złodzieje nie mogą liczyć na pełne zyski ze sprzedaży, bo klejnoty mają status kolekcji narodowej i nie mogą być legalnie sprzedane.

Złodzieje w ciągu 7 minut ukradli 8 bezcennych klejnotów, w tym tiarę cesarzowej Eugenii.

Paryska prokurator Laure Beccuau przekazała we wtorek, że wartość skradzionych z Luwru klejnotów wynosi 88 milionów euro. Te szacunki nie oddają ich wartości historycznej dla Francji - zaznaczyła Beccuau. Dodała, że złodzieje nie będą w stanie uzyskać takiej kwoty, nawet jeśli zdecydują się rozłożyć artefakty na części. Mamy nadzieję, że się nad tym zastanowią i nie zniszczą tych przedmiotów - podkreśliła w rozmowie z RTL.

System bezpieczeństwa nie zawiódł?

Francuska minister kultury Rachida Dati zapewniła przed Zgromadzeniem Narodowym, że system bezpieczeństwa w Luwrze zadziałał prawidłowo podczas niedzielnej kradzieży.

System bezpieczeństwa nie zawiódł, zadziałał prawidłowo - mówiła Dati. Minister wszczęła także dochodzenie administracyjne, które ma zapewnić pełną transparentność działań poszukiwawczych.

Kradzież była ciosem dla nas wszystkich. Luwr to o wiele więcej niż największe muzeum świata. To wizytówka francuskiej kultury i naszego wspólnego dziedzictwa - podkreśliła szefowa resortu.

Francuskie media informują, że skradzione klejnoty nie były ubezpieczone ze względu na ich bezcenną wartość historyczną. Jak podaje "Le Figaro", mają one "status kolekcji narodowej", co oznacza, że nie mogą być legalnie sprzedane, podarowane ani odziedziczone.

Spektakularna kradzież w Luwrze

Do kradzieży doszło w niedzielę w Galerie d'Apollon. Złodzieje skradli osiem bezcennych klejnotów, w tym tiarę cesarzowej Eugenii, ozdobioną 2 tysiącami diamentów, oraz dwa naszyjniki. Podczas ucieczki sprawcy zgubili lub porzucili koronę cesarzowej.

Przestępcy użyli podnośnika zamontowanego na ciężarówce, by dostać się do budynku przez okno balkonowe. Następnie, przy użyciu przecinarek, wyjęli klejnoty z witryny. Według "Le Parisien", dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników i ustawiło pachołki ostrzegawcze przy podnośniku.

Policję zaalarmował przechodzień. Włamywacze uciekli na skuterach. Cała akcja trwała zaledwie siedem minut.