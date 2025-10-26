Prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza odzyskali wolność. W sobotę sąd nakazał ich zwolnienie, po tym jak zatrzymali ich agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Ludomir Handzel ogłosił, że wraca do pracy.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. / Grzegorz Momot / PAP

"Informujemy, że co do zatrzymanych przez CBA pracowników instytucji miejskich, jak i prezydenta Ludomira Handzla oraz wiceprezydenta Artura Bochenka, niezawisły Sąd po analizie akt sprawy, oddalił wnioski prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie wszystkich tych osób" - taką informację opublikował w mediach społecznościowych nowosądecki urząd miasta oraz sam prezydent Handzel.

"Wracamy do pracy, a więcej informacji przekażemy niebawem na konferencji prasowej" - zapowiedzieli włodarze Nowego Sącza.

W kolejnym poście na Facebooku Handzel poinformował, że wraz ze swoim zastępcą Arturem Bochenkiem przyglądali się postępom prac przy modernizacji nowosądeckiego Ratusza.

Zatrzymanie włodarzy Nowego Sącza

Przypomnijmy, w czwartek CBA zatrzymało prezydenta Nowego Sącza oraz jego zastępcę Artura Bochenka. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali też czterech urzędników , którzy pracowali w Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości.

W sumie sześć osób usłyszało zarzuty w śledztwie Prokuratury Europejskiej w sprawie nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów w ramach unijnego projektu. Jego wartość przekraczała 600 tys. euro.

Prokuratura wnioskowała o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec prezydenta, jego zastępcy i czterech urzędników.

Sąd jednak argumentacji śledczych nie podzielił. W sobotę oddalił wnioski prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych.