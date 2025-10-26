Sztorm Benjamin spowodował zniszczenia w kilku regionach Portugalii. W niektórych miejscach konieczne były ewakuacje. Szczególnie dotknięty żywiołem jest archipelag Azorów oraz zachód kontynentalnej części kraju.
- Sztorm Benjamin spowodował poważne utrudnienia w wielu regionach Portugalii, szczególnie na Azorach i zachodzie kraju.
- W wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych konieczne były ewakuacje kilkudziesięciu osób.
- Na wyspie São Miguel odnotowano liczne zalania, osunięcia ziemi i interwencje służb.
- W Leirii doszło do zapadnięcia się drogi i wpadnięcia samochodu do powstałej dziury.
- Portugalski instytut meteorologiczny ogłosił pomarańczowe alerty pogodowe dla kilku regionów.
- Synoptycy ostrzegają przed dalszym pogorszeniem pogody i kolejnymi interwencjami służb.
Od sobotniego popołudnia Portugalia zmaga się ze skutkami gwałtownej pogody, która przyniosła intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz podtopienia. Do niedzielnego poranka w związku ze zniszczeniami wywołanymi sztorm konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób w różnych regionach Portugalii.
W dystrykcie Leiria, na środkowym zachodzie kraju, doszło do kilku osunięć ziemi, a część dróg pozostaje nieprzejezdnych z powodu połamanych gałęzi i zalanych odcinków - podaje stacja RTP.
Na wyspie São Miguel na Azorach, według danych Obrony Cywilnej, odnotowano ponad 20 zdarzeń związanych z zalaniami domów, dróg oraz przelaniem potoków. Doszło także do co najmniej jednego osunięcia ziemi. Najbardziej dotknięte przez złą pogodę są gminy Ponta Delgada, Lagoa i Ribeira Grande.
W związku z trudnymi warunkami pogodowymi prezydent Portugalii odwołał zaplanowaną wizytę na azorskiej wyspie Flores.
Również na kontynencie niebezpieczne zjawiska pogodowe spowodowały interwencje służb. Krajowy Urząd ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Obrony Cywilnej odnotował ponad 120 zdarzeń, głównie w regionie centralnym.