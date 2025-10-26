Sztorm Benjamin spowodował zniszczenia w kilku regionach Portugalii. W niektórych miejscach konieczne były ewakuacje. Szczególnie dotknięty żywiołem jest archipelag Azorów oraz zachód kontynentalnej części kraju.

Pogoda dała się we znaki m.in. mieszkańcom Azorów / IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner/Imago Stock and People / East News

Sztorm Benjamin spowodował poważne utrudnienia w wielu regionach Portugalii, szczególnie na Azorach i zachodzie kraju.

W wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych konieczne były ewakuacje kilkudziesięciu osób.

Na wyspie São Miguel odnotowano liczne zalania, osunięcia ziemi i interwencje służb.

W Leirii doszło do zapadnięcia się drogi i wpadnięcia samochodu do powstałej dziury.

Portugalski instytut meteorologiczny ogłosił pomarańczowe alerty pogodowe dla kilku regionów.

Synoptycy ostrzegają przed dalszym pogorszeniem pogody i kolejnymi interwencjami służb.

Ewakuacje i interwencje służb

Od sobotniego popołudnia Portugalia zmaga się ze skutkami gwałtownej pogody, która przyniosła intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz podtopienia. Do niedzielnego poranka w związku ze zniszczeniami wywołanymi sztorm konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób w różnych regionach Portugalii.

W dystrykcie Leiria, na środkowym zachodzie kraju, doszło do kilku osunięć ziemi, a część dróg pozostaje nieprzejezdnych z powodu połamanych gałęzi i zalanych odcinków - podaje stacja RTP.

Sztorm Benjamin paraliżuje Azory

Na wyspie São Miguel na Azorach, według danych Obrony Cywilnej, odnotowano ponad 20 zdarzeń związanych z zalaniami domów, dróg oraz przelaniem potoków. Doszło także do co najmniej jednego osunięcia ziemi. Najbardziej dotknięte przez złą pogodę są gminy Ponta Delgada, Lagoa i Ribeira Grande.

Instagram Post

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi prezydent Portugalii odwołał zaplanowaną wizytę na azorskiej wyspie Flores.

Instagram Rolka

Samochód wpadł do zapadliska

Również na kontynencie niebezpieczne zjawiska pogodowe spowodowały interwencje służb. Krajowy Urząd ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Obrony Cywilnej odnotował ponad 120 zdarzeń, głównie w regionie centralnym.