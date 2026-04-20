Korea Północna przeprowadziła w niedzielę testy taktycznych rakiet balistycznych Hwasong-11 Ra - poinformowała w poniedziałek reżimowa agencja KCNA. Kim Dzong Un nadzorował testy, które miały na celu ocenę "charakterystyki i mocy głowic z amunicją kasetową i minami odłamkowymi stosowanych w taktycznych pociskach balistycznych".

Testy taktycznych rakiet balistycznych Hwasong-11 Ra w Korei Północnej / KCNA / PAP/EPA

Według władz w Pjongjangu, pięć pocisków trafiło precyzyjnie w cele na wyspie oddalonej o 136 km.

Kim Dzong Un wyraził "wielką satysfakcję" z udanego testu i podkreślił znaczenie rozwijania głowic kasetowych dla armii.

Kim Dzong Un zadowolony

Według Pjongjangu pięć pocisków typu ziemia-ziemia precyzyjnie uderzyło w cele na wyspie oddalonej o 136 km na obszarze od 12,5 do 13 ha. Kim - cytowany przez KCNA - wyraził "wielką satysfakcję" z udanej próby.

"Zwiększenie zdolności do uderzeń o wysokiej gęstości (...) ma ogromne znaczenie" - powiedział północnokoreański przywódca. Dodał, że rozwój różnych głowic kasetowych "w bardziej zadowalający i skuteczny sposób" zaspokoi potrzeby operacyjne armii.

Na zdjęciach opublikowanych przez KCNA widoczna jest nastoletnia córka Kima, Dzu Ae, ubrana w czarną skórzaną kurtkę i czarne spodnie, tak samo jak jej ojciec, jednak w treści depeszy KCNA nie zostało ona wymieniona.

Kim Dzong Un (w środku), za nim jego córka Dzu Ae / KCNA / PAP/EPA

Korea Południowa protestuje

W niedzielę Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS) w Seulu informowało o wykryciu pocisków wystrzelonych z miasta portowego Sinpho, położonego na wybrzeżu Morza Japońskiego, po godz. 6 czasu lokalnego (godz. 23 w sobotę w Polsce).

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej potępiło test, określając go jako naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Seul wezwał Pjongjang do natychmiastowego zaprzestania prowokacji eskalujących napięcie.

Amunicja kasetowa zakazana

Amunicja kasetowa jest zakazana przez Konwencję o amunicji kasetowej z Oslo z 2008 roku, ze względu na stwarzane przez nią zagrożenie dla ludności cywilnej. Korea Północna, podobnie jak m.in. USA, Rosja i Chiny, nie jest sygnatariuszem traktatu.

Ostatni raz Pjongjang wystrzelił wiele rakiet krótkiego zasięgu 8 kwietnia. Po tej próbie północnokoreańskie media państwowe ogłosiły, że testowano taktyczny pocisk balistyczny z głowicą z bombą kasetową, który może "zmienić w pył każdy cel" w swoim zasięgu. Dzień wcześniej testowano inny, niezidentyfikowany obiekt, który zniknął zaraz po starcie.