Od 1 sierpnia w stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, otwarta zostanie ambasada Białorusi - poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA. Jest to pokłosie wizyty, jaką w marcu w Korei złożył białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka. Poza głównym porozumieniem między Mińskiem a Pjongjangiem zawarto też kilkanaście innych umów.

Alaksandr Łukaszenka pod koniec marca odwiedził Koreę Północną / KCNA / PAP/EPA

Decyzję w formie postanowienia "o otwarciu ambasady Republiki Białorusi w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej" podjęła w środę białoruska rada ministrów na wniosek białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki.

Decyzja o uruchomieniu białoruskiej ambasady w Korei Północnej jest pokłosiem wizyty Łukaszenki w tym kraju. Łukaszenka odwiedził Koreę Północną w dniach 25-26 marca. W trakcie trwającej dwa dni wizyty oddał hołd zmarłym liderom KRLD - Kim Ir Senowi i Kim Dzong Ilowi.

Białoruś i Korea Północna zacieśnie współpracę

Wspólnie z przywódcą tego kraju Kim Dzong Unem Łukaszenka podpisał wówczas w Pjongjangu traktat o przyjaźni i współpracy, ogłaszając "fundamentalnie nowy etap" w dwustronnych relacjach. Poza głównym porozumieniem zawarto też kilkanaście innych umów. Państwowa agencja północnokoreańska KCNA przekazała, że przywódcy zgodzili się na pogłębienie współpracy m.in. w dziedzinie rolnictwa, edukacji i zdrowia publicznego.

Mińsk i Pjongjang jako bliscy sojusznicy Moskwy, dążą do zacieśnienia współpracy w obliczu ich izolacji na arenie międzynarodowej.