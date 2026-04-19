Codziennie korzystamy z wielu urządzeń elektronicznych, które wymagają regularnego ładowania. Telefony, laptopy, smartwatche czy niektóre słuchawki - do każdego z nich potrzebna jest ładowarka. Wiele osób zostawia je stale podłączone do gniazdka, nie zastanawiając się nad ewentualnymi konsekwencjami. Czy jednak takie postępowanie jest bezpieczne? Czy wiąże się z niepotrzebnymi kosztami? Sprawdź, co na ten temat mówią specjaliści.

Czy ładowarki mogą być stale podłączone do prądu? Zagrożenia i koszty (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ładowarki pobierają niewielką ilość prądu nawet bez ładowania urządzenia.

Nowoczesne modele są bezpieczniejsze, ale trzeba uważać, aby się nie przegrzały.

Eksperci radzą odłączać ładowarki od prądu, gdy nie są używane.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Jak działają ładowarki i co mają w środku?

Ładowarki, choć na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, różnią się budową w zależności od przeznaczenia. Ich głównym zadaniem jest przekształcenie prądu zmiennego z gniazdka na prąd stały, który jest bezpieczny dla baterii urządzenia.

Wewnątrz ładowarki znajdują się elementy takie jak transformator czy układy konwertujące, a także systemy zabezpieczające. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie odpowiedniego napięcia i ochrona sprzętu przed uszkodzeniem.

Czy ładowarka pobiera prąd, gdy nie ładuje urządzenia?

Wielu użytkowników zastanawia się, czy pozostawiona w gniazdku ładowarka zużywa energię, nawet gdy nie jest podłączone do niej żadne urządzenie. Eksperci potwierdzają, że tak się dzieje.

Jak tłumaczył dr Glen Farivar z Uniwersytetu w Melbourne, ładowarka pozostawiona w gniazdku bez podłączonego urządzenia będzie ciągle pobierać niewielką ilość energii. Zjawisko to określane jest mianem "mocy wampira".

Choć pojedyncza ładowarka zużywa minimalną ilość prądu, w skali roku i przy większej liczbie urządzeń może to przełożyć się na zauważalne straty energii.

Zagrożenia związane z pozostawianiem ładowarek w gniazdku

Oprócz kwestii zużycia prądu, pozostawianie ładowarek stale podłączonych do sieci niesie ze sobą inne ryzyka. Jak zwrócił uwagę dr Farivar, ładowarki zużywają się szybciej, gdy są narażone na ciągły przepływ prądu i wahania w sieci. Może to prowadzić do ich uszkodzenia.

Szczególnie niebezpieczne są niecertyfikowane ładowarki, które często nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń. W ich przypadku ryzyko przegrzania, a nawet pojawienia się ognia, może być wyższe.

Jak bezpiecznie korzystać z ładowarek?

Specjaliści zalecają, by w miarę możliwości odłączać ładowarki od prądu, jeśli nie są używane. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ładowarek, które się nagrzewają, wydają nietypowe dźwięki lub mają widoczne uszkodzenia. W takich przypadkach najlepiej wymienić je na nowe i nie pozostawiać podłączonych do gniazdka.

Nowoczesne ładowarki są projektowane tak, by ograniczać pobór prądu w trybie czuwania. Wyposażone są w systemy, które aktywują się dopiero po podłączeniu urządzenia. Niemniej, dla bezpieczeństwa i oszczędności energii warto je odłączać, gdy nie są używane. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ładowarek starszych lub niecertyfikowanych.