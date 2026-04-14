Korea Północna przeprowadziła testy strategicznych pocisków wystrzelonych z niszczyciela Czoe Hjon - podały we wtorek państwowe media. Nadzorował je przywódca, Kim Dzong Un.

Niszczyciel Czoe Hjon / KCNA / PAP/EPA

Kim Dzong Un nadzorował testy strategicznych pocisków wystrzelonych z niszczyciela Czoe Hjon - poinformowały północnokoreańskie media.

Z okrętu wystrzelono dwa strategiczne pociski manewrujące i trzy przeciwokrętowe.

Gotowość strategiczna naszej armii została jakościowo wzmocniona dzięki różnym osiągnięciom dokonanym ostatnio w dziedzinie nauk obronnych - oświadczył Kim Dzong Un podczas manewrów. Dodał, że "stałe i bezgraniczne wzmacnianie potężnego i niezawodnego odstraszania nuklearnego" to "główny priorytet".

Północnokoreańska agencja prasowa KCNA przekazała, że z okrętu pomyślnie wystrzelono dwa strategiczne pociski manewrujące oraz trzy pociski przeciwokrętowe. Loty odbyły się po wyznaczonych trajektoriach nad Morzem Żółtym, a pociski uderzyły w cele "z niezwykłą precyzją" - podkreśliła agencja.

Kim Dzong Un i towarzysze obserwują sytuację / KCNA / PAP/EPA

W depeszy zaznaczono, że test miał na celu sprawdzenie zintegrowanego systemu dowodzenia uzbrojeniem niszczyciela oraz potwierdzenie skuteczności ulepszonego, aktywnego systemu nawigacji, który z założenia ma być odporny na zakłócenia.

Próba demonstracji siły Korei Północnej

Jak przekazała agencja Yonhap, południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) oświadczyło, że w niedzielę rano wykryło loty wielu pocisków wystrzelonych nad akwenem w pobliżu zachodniego miasta przybrzeżnego Nampo.

Analitycy zwracają uwagę na nowatorstwo tych prób oraz szerszy kontekst geopolityczny. Shin Jong-woo, sekretarz generalny Koreańskiego Forum Obrony i Bezpieczeństwa (KODEF), zauważył, że Pjongjang po raz pierwszy ujawnił test pocisków przeciwokrętowych z niszczyciela Czoe Hjon.

Wskazał również, że publiczne nagłośnienie tego wydarzenia może stanowić próbę demonstracji siły militarnej na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, dotyczących kontroli nad strategiczną cieśniną Ormuz.