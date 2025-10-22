​W tym sezonie wymiana opon na zimowe będzie kosztować więcej niż w poprzednich latach, choć wzrost cen nie jest drastyczny. Wymiana opon to nie tylko koszt samej usługi, bo mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Choć nie ma prawnego obowiązku wymiany opon, to specjaliści rekomendują taki zabieg. Ile kosztuje wymiana opon w różnych miastach Polski i na co warto zwrócić uwagę, by uniknąć dodatkowych kosztów?

/ Shutterstock

Koszt wymiany kompletu opon to 136-232 zł, w zależności od miasta i rodzaju felg.

Najdrożej jest w Szczecinie, najtaniej w Radomiu.

Dodatkowe koszty to m.in. wymiana wentyli i kalibracja czujników TPMS.

W tym sezonie kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami wymiany opon na zimowe. Jak wynika z najnowszych danych zebranych przez serwis oponeo.pl, średnia cena za wymianę jednej opony wzrosła o około 2,50 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Całkowity koszt wymiany kompletu kół (wraz z wyważeniem) waha się od 136 do nawet 232 zł. Ostateczna cena zależy od rozmiaru felg oraz materiału, z jakiego są wykonane - felgi aluminiowe są droższe w obsłudze niż stalowe.

Najdrożej i najtaniej w Polsce

Najwyższe ceny odnotowano w Szczecinie , gdzie wymiana opony na feldze stalowej kosztuje średnio 41-48 zł, a na aluminiowej 49-58 zł.

, gdzie wymiana opony na feldze stalowej kosztuje średnio 41-48 zł, a na aluminiowej 49-58 zł. Najniższe stawki oferuje Radom - odpowiednio 30-34 zł za stalowe i 32-39 zł za aluminiowe felgi.

- odpowiednio 30-34 zł za stalowe i 32-39 zł za aluminiowe felgi. W Warszawie ceny za wymianę opony na feldze aluminiowej wynoszą 43-49 zł, a na stalowej 41-48 zł.

Dodatkowe koszty

Wymiana opon to nie tylko koszt samej usługi. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku konieczności wymiany wentyli - gumowy kosztuje około 5 zł, a chromowany nawet 50 zł za sztukę. Kolejnym wydatkiem może być kalibracja czujników TPMS, która kosztuje od 100 do 250 zł za komplet. Posiadacze opon typu Run Flat muszą liczyć się z rachunkiem wyższym o kilkanaście złotych.

Choć w Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe, eksperci zalecają wykonanie tej usługi jesienią, zanim pojawią się pierwsze przymrozki. Warto umówić się na wizytę w serwisie z wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej zimy, tym trudniej o szybki termin.

Mandaty za zły stan opon

Przepisy nie narzucają terminu wymiany opon, ale określają minimalną wysokość bieżnika - 1,6 mm. Jazda na oponach z płytszym bieżnikiem grozi zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości 500 zł. W skrajnych przypadkach kara może wynieść nawet 3 tys. zł.