Według wstępnych analiz katastrofę samolotu linii Air India mógł spowodować "prosty błąd" drugiego pilota, który zamiast schować podwozie, przypadkowo wciągnął klapy skrzydeł - element kluczowy dla utrzymania samolotu w powietrzu.

Kapitan Steve o przyczynach katastrofy Dreamlinera, fot. YouTube / RAJAT GUPTA / PAP/EPA

Samolot Air India rozbił się tuż po starcie z Ahmedabad - zginęło 241 z 242 osób na pokładzie.

Ekspert lotniczy sugeruje, że drugi pilot mógł przez pomyłkę wciągnąć klapy zamiast podwozia, co doprowadziło do utraty siły nośnej.

Na filmach z momentu katastrofy nie widać charakterystycznego wygięcia skrzydeł - to może potwierdzać teorię błędu.

40-letni Brytyjczyk Vishwash Kumar Ramesh przeżył tragedię - siedział w części samolotu, która uniknęła najgorszego uderzenia.

Jedna z czarnych skrzynek została już odnaleziona - śledczy analizują dane, by ustalić, co naprawdę doprowadziło do tragedii.

W czwartek doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych ostatniej dekady. Samolot linii Air India, lot AI171, rozbił się tuż po starcie, uderzając w budynek szkoły medycznej w Ahmedabadzie w zachodnich Indiach. Na pokładzie znajdowały się 242 osoby - przeżył tylko jeden pasażer.

Na lotniskach w Londynie i Indiach uruchomiono centra pomocy dla rodzin ofiar. Maszyna miała lecieć z Indii na lotnisko London Gatwick.

Katastrofę mógł spowodować prosty błąd drugiego pilota. Zdaniem kapitana Steve’a - pilota linii lotniczych i popularnego komentatora katastrof lotniczych w serwisie YouTube - podczas procedury startu mogło dojść do pomyłki. Zamiast schować podwozie, drugi pilot miał przypadkowo wciągnąć klapy skrzydeł.

Myślę, że pierwszy pilot powiedział drugiemu, by w odpowiednim momencie zajął się podwoziem. Ale ten, przez pomyłkę, sięgnął do uchwytu klap i je schował. To mogło sprawić, że samolot nagle stracił siłę nośną - tłumaczy Steve.

Zamknięcie klap, które mają kluczowe znaczenie przy wznoszeniu się samolotu, mogło spowodować gwałtowną utratę prędkości i wysokości, a co za tym idzie - utratę kontroli nad maszyną.

Ekspert podkreśla, że na nagraniach tuż przed katastrofą nie widać charakterystycznego wygięcia skrzydeł Boeinga 787, co może potwierdzać jego teorię.

Katastrofa Dreamlinera. Trwa śledztwo

Śledczy potwierdzili, że jedna z dwóch czarnych skrzynek została już odnaleziona. Teraz Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Indii analizuje dane z rejestratora, które mogą potwierdzić lub obalić przypuszczenia ekspertów. Brane są też pod uwagę inne scenariusze: możliwa awaria silnika, błędy w ocenie długości pasa startowego lub kolizja z ptakiem.

Mimo dużego doświadczenia obu pilotów - kapitan Sumeet Sabharwal i pierwszy oficer Clive Kundar mieli łącznie ponad 9 tys. godzin lotów - ludzki błąd wciąż pozostaje jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn tragedii.

Jedynym ocalałym z katastrofy jest 40-letni Brytyjczyk Vishwash Kumar Ramesh. Mężczyzna siedział na miejscu 11A w środkowej części samolotu, która - jak się okazało - została w najmniejszym stopniu uszkodzona.

Przez chwilę myślałem, że to mój koniec. Kiedy otworzyłem oczy i zobaczyłem, że żyję, nie mogłem w to uwierzyć - powiedział dziennikarzom. Jego bliscy przylecieli z Leicester do Indii, by być z nim w szpitalu.

Katastrofa indyjskiego Dreamlinera to najtragiczniejszy wypadek lotniczy od dekady. Śledztwo trwa, świat czeka na oficjalne ustalenia.