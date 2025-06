Według najnowszych doniesień indyjskich służb żaden z pasażerów nie przeżył katastrofy samolotu Boeing 787-8 Dreamliner, który czwartkowego poranka rozbił się w Ahmadabadzie. Maszyna należąca do floty Air India leciała do Wielkiej Brytanii, ale rozbiła się tuż po starcie. Na pokładzie nie było obywateli Polski.

Katastrofa samolotu w Ahmedabadzie w Indiach / HANDOUT/AFP/East News / East News

Według doniesień z Indii samolot rozbił się tuż po starcie z lotniska w Ahmadabadzie. Samolot, lecący w kierunku brytyjskiego lotniska Gatwick, zniknął z radarów na wysokości 180 metrów chwilę po tym, gdy wzbił się w powietrze.

Kilka sekund wcześniej załoga statku nadała sygnał "Mayday". Później nie odpowiadała na wezwania kontroli lotów.

Samolot Air India runął na tereny zamieszkane w dzielnicy w pobliżu lotniska. Budynek, w który uderzył samolot, to ośrodek dla lekarzy... - przekazuje agencja Reutera, cytując starszego oficera policji indyjskiej. Indyjski kanał telewizyjny CNN News-18 podał, że samolot rozbił się na dachu państwowego akademika BJ Medical College, w wyniku czego zginęło także wielu studentów medycyny. Władze informują, że to jedna z największych tragedii lotniczych w historii kraju.

Części samolotu zostały rozrzucone wokół budynków. Ogon maszyny utknął na szczycie jednej z budowli.

Na pokładzie maszyny znajdowały się 242 osoby, w tym 230 pasażerów (w tym 11 dzieci) i 12 członków załogi. Spośród lecących samolotem było 169 obywateli Indii, 53 obywateli Wielkiej Brytanii, 7 obywateli Portugalii i jeden Kanadyjczyk.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał, że na liście pasażerów nie ma obywateli Polski.

Indyjskie służby informują o wydobyciu z miejsca katastrofy ponad 200 ciał. Nie jest jednak jasne, czy należą one do pasażerów samolotu, czy do mieszkańców okolicznych budynków. Policja twierdzi, że według najbardziej realnego scenariusza nikt nie przeżył katastrofy.