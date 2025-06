8 skrajnie zaniedbanych psów odnaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Jaworznie (woj. śląskie). Ich właścicielce grozi teraz do 3 lat więzienia.

Jeden z zaniedbanych psów / Śląska policja / Policja

Policjanci z Jaworzna znaleźli zaniedbane psy w mieszkaniu przy ul. Koszarowej. Były to dwa dorosłe osobniki i szóstka szczeniąt.

Podłogi w pomieszczeniach, w których przebywały psy, były pokryte odchodami. Zwierzęta były brudne i do tego stopnia wychudzone, że w czasie głaskania można było wyczuć ich kości.

Zaniedbane psy znalezione w mieszkaniu w Jaworznie / Śląska policja / Policja

Policjanci ustalili, że zwierzęta nie były wypuszczane na zewnątrz, a w mieszkaniu regularnie odbywały się libacje alkoholowe. Co więcej, w pomieszczeniach nie było nawet misek z jedzeniem dla psów.

Mężczyzna, który wpuścił policjantów do mieszkania, stwierdził, że psy nie należą do niego, ale do jego żony i nie interesuje go ich stan. Przyznał też, że zwierzęta nie są zaszczepione.

Jeden z zaniedbanych psów / Śląska policja / Policja

Policjantów zaniepokoił stan jednej z suczek, u której zauważyli wypadnięcie narządu wewnętrznego. Mężczyzna, który wpuścił ich do mieszkania, stwierdził, że nie pojedzie z nią do weterynarza, bo nie ma na to pieniędzy ani ochoty.

Policjanci przewieźli psy do weterynarza. Ten przyznał, że przez całą swoją karierę nie spotkał się z przypadkiem tak skrajnego zaniedbania zwierzęcia. U jednej z suczek zdiagnozował wypadniętą macicę - zwierzę wymagało natychmiastowej operacji.

Po zakończonym zabiegu suczka trafiła do hoteliku dla zwierząt. Pozostałe szczenięta umieszczono w fundacji na rzecz ochrony zwierząt w Bieruniu.

Policja prowadzi dochodzenie w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to do 3 lat więzienia. Funkcjonariusze przypominają, by reagować na przemoc wobec zwierząt i zgłaszać takie przypadki służbom.