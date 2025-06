Katastrofa Boeinga 787-8 Dreamliner jest szokująca, ale w obliczu ostatnich problemów amerykańskiego giganta przemysłu lotniczego, prawdopodobnie była do przewidzenia. W obliczu tragedii wraca sprawa z 2017 roku, gdy sygnalista John Barnett oskarżył Boeinga o "niezliczone" naruszenie prawa w USA i próby obchodzenia procedur weryfikujących jakość sprzętu.

Sygnałów, że w Boeingu nie dzieje się najlepiej nie brakowało / Shutterstock

Katastrofa Boeinga 787-8 Dreamliner linii Air India wzbudza zaniepokojenie w kontekście wcześniejszych problemów z jakością produkcji w firmie Boeing.

Sygnalista John Barnett w 2017 roku oskarżył Boeinga o naruszenia prawne i obchodzenie procedur kontroli jakości.

Inny sygnalista, Sam Salehpour, wskazywał na poważne wady konstrukcyjne i niebezpieczne praktyki w produkcji Dreamlinera.

Dreamliner, mimo bycia uznawanym za przełom w lotnictwie pasażerskim, od początku boryka się z problemami technicznymi.

Czy przyczyną katastrofy w Ahmadabadzie, mogła nie być usterka?

Przyczyna katastrofy Air India jest obecnie badana przez Generalną Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego (DGCA). Na miejsce katastrofy udają się też przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. W sprawie głos zabrał nawet Donald Trump, który postanowił udzielić inżynierom z Indii kilka wskazówek...

Nikt nie ma pojęcia, co to mogło być. Ale dałem im kilka wskazówek. Powiedziałem: może to sprawdźcie. Bo wiecie, widzieliśmy samolot. Wyglądał, jakby leciał całkiem dobrze. Nie wyglądało na to, żeby doszło do eksplozji. Wyglądało to tak, jakby silniki straciły moc, ale rany, to okropna katastrofa. Jedna z najgorszych w historii lotnictwa - powiedział Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Białym Domu. Jeśli jednak podpowiedzi prezydenta nie wystarczą, sprawą zajmą się profesjonaliści, a niektórzy z nich dostrzegają nieco więcej szczegółów niż Trump.

Cytowany przez agencję Reutera Anthony Brickhouse, amerykański konsultant ds. bezpieczeństwa w lotnictwie, stwierdził, że jednym z niepokojących sygnałów widocznych na nagraniach samolotu jest to, że podwozie jest opuszczone w fazie lotu, w której zazwyczaj powinno być podniesione. Jeśli nie wiesz, co oglądasz, możesz pomyśleć, że samolot podchodzi do pasa startowego - skomentował.