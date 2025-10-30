Długo oczekiwana sprawiedliwość i odwaga ofiar

Wyrok, który zapadł w środę, jest efektem wielomiesięcznego procesu oraz zeznań w sumie 7 kobiet, które zgłosiły się po aresztowaniu Pearce’a w grudniu 2021 roku. Miały odwagę mówić o napaściach ze strony Pearce’a, opisując brutalność i przemoc, jakiej doświadczyły przez lata - od 2007 do 2021 roku.

W trakcie przesłuchań Pearce zaprzeczał każdemu zarzutowi gwałtu, twierdząc, że nie zna niektórych swoich oskarżycielek, a pozostałe kontakty seksualne miały być dobrowolne.

Sąd nie dał temu wiary i uznał go za winnego dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia oraz wielokrotnych gwałtów, także na osobie nieprzytomnej.

Kontrowersje i próby obrony

Podczas procesu Pearce przedstawiał się jako ofiara własnego stylu życia. Styl życia, jaki prowadziłem w tamtym czasie, nie sprzyjał normalnemu zachowaniu. Nie było niczym niezwykłym, że ludzie traktowali mój dom jako miejsce do przespania się, dom imprezowy. Wiem, że to okropne, ale przynajmniej raz w tygodniu znajomi mdleli u mnie w domu - zeznawał Pearce, broniąc się przed zarzutami.

Nawiązując do Giles i Cabrales-Arzola, twierdził, że znalazł kobiety nieprzytomne, wielokrotnie sprawdzał ich stan, zanim zdecydował się zawieźć je do szpitali - w odstępie 90 minut. Jak podkreślali śledczy, nie zadzwonił jednak na numer alarmowy 911, a samochód, którym przewoził nieprzytomne kobiety, nie miał tablic rejestracyjnych - Pearce miał je wcześniej zdjąć.

Giles zmarła zanim dotarła do szpitala. Cabrales-Arzola przeżyła jeszcze 11 dni, zanim rodzina podjęła decyzję o odłączeniu jej od aparatury podtrzymującej życie.