Sąd w Los Angeles wydał bezprecedensowy wyrok: znany producent filmowy David Brian Pearce dostał 146 lat więzienia za brutalne przestępstwa seksualne oraz śmierć modelki Christy Giles i jej przyjaciółki, architektki Hildy Marcela Cabrales-Arzola.
- David Brian Pearce, hollywoodzki producent, skazany na 146 lat więzienia za wielokrotne gwałty i śmierć dwóch młodych kobiet.
- Ofiary, modelka Christy Giles i architektka Hilda Marcela Cabrales-Arzola, zmarły po przedawkowaniu niebezpiecznych substancji podanych przez Pearce’a.
- Proces opierał się też na zeznaniach 7 kobiet, które oskarżyły Pearce’a o brutalne napaści trwające od 2007 do 2021 roku.
Sąd Najwyższy hrabstwa Los Angeles zamknął jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. David Brian Pearce, znany w branży filmowej producent, usłyszał wyrok: 146 lat pozbawienia wolności. Sędzia nie miał wątpliwości, że Pearce dopuścił się wielokrotnych gwałtów, a jego działania doprowadziły do tragicznej śmierci dwóch młodych kobiet - modelki Christy Giles oraz architektki Hildy Marcela Cabrales-Arzola.
Historia ta wydarzyła się w listopadzie 2021 roku. To wtedy Giles i Cabrales-Arzola wzięły udział w imprezie, której gospodarzem był Pearce oraz jego współlokator, Brant Osborn. Noc wypełniona była alkoholem, kokainą oraz innymi substancjami.
Według prokuratury Pearce podał obu kobietom niebezpieczne substancje: gamma-hydroksymaślan (GHB) oraz fentanyl. Przedawkowanie fentanylu okazało się śmiertelne dla Giles i Cabrales-Arzola.