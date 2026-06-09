Przywódcy Korei Północnej i Chin - Kim Dzong Un oraz Xi Jinping - uzgodnili podczas szczytu w Pjongjangu zacieśnienie współpracy strategicznej i otwarcie "nowego rozdziału" w relacjach obu krajów. Oficjalne komunikaty nie wspominają o kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Xi Jinping i Kim Dzong Un wraz z małżonkami w Pjongjangu / KCNA EDITORIAL USE / PAP/EPA

Kim Dzong Un i Xi Jinping spotkali się na szczycie w Pjongjangu, zapowiadając "nowy rozdział" we wzajemnych relacjach.

Kim Dzong Un wskazał zacieśnianie relacji z Chinami jako kluczowy cel strategiczny Korei Północnej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zadanie strategiczne

Zgodnie z relacją KCNA, oficjalnej północnokoreańskiej agencji informacyjnej, obaj politycy wymienili w poniedziałek poglądy na tematy międzynarodowe i regionalne oraz osiągnęli "zadowalające porozumienie" w kwestii "wzmocnienia strategicznej koordynacji i współpracy, zdecydowanego podtrzymywania suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych obu krajów, a także wspólnej ochrony pokoju i rozwoju w regionie i na świecie".

Kim nazwał zacieśnianie relacji z Pekinem swoim "najważniejszym zadaniem strategicznym", które ma stanowić nierozerwalną oraz "prawdziwą i solidną" więź bratnich państw socjalistycznych.

Północnokoreański lider zapewnił również, że niezależnie od zmian na świecie, Pjongjang niezmiennie popiera zasadę "jednych Chin", według której Tajwan stanowi integralną część terytorium chińskiego. Xi - jak podaje KCNA - zadeklarował z kolei zdecydowaną chęć obrony "wspólnych interesów" obu państw.

W sprawozdaniach ze spotkania - zarówno w nocie chińskiego MSZ, jak i depeszy KCNA - nie pojawia się wzmianka o programie zbrojeniowym Pjongjangu ani wątek denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Rozbieżności w komunikatach

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap zwraca uwagę na rozbieżności w oficjalnych komunikatach obu państw. W chińskich notach wyeksponowano deklaracje o pogłębieniu współpracy w sferze obronności i dyplomacji. Wspominają one także o forsowanych przez Pekin "czterech globalnych inicjatywach" Xi Jinpinga. Jednak wątki te całkowicie zignorowano w depeszach północnokoreańskich.

Rozmowy w prestiżowym pensjonacie Kumsusan poprzedziło uroczyste powitanie chińskiej delegacji na lotnisku i przejazd ulicami Pjongjangu, gdzie Xi pozdrawiały wiwatujące tłumy mieszkańców. Północnokoreańskie media odnotowały, że wieczorem zorganizowano dla gości występ artystyczny.

Dwudniowa wizyta Xi w Korei Płn., pierwsza od siedmiu lat, wpisuje się w przygotowania do zaplanowanych na 11 lipca obchodów 65. rocznicy podpisania dwustronnego traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.