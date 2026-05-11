Chińskie i amerykańskie służby połączyły siły w walce z przemytem narkotyków. W wyniku wspólnej operacji zatrzymano pięć osób - poinformowała agencja Xinhua. To pierwszy od miesięcy sygnał współpracy obu państw w tym zakresie.

Według oficjalnego komunikatu, podczas akcji prowadzonej równolegle w Chinach i Stanach Zjednoczonych przejęto nieokreśloną ilość narkotyków.

Wśród zatrzymanych znalazło się dwóch obywateli Chin oraz trzech Amerykanów. Służby nie ujawniły jednak, gdzie dokładnie doszło do zatrzymań.

Walka z "narkoterroryzmem" i kontrowersje

Administracja prezydenta Donalda Trumpa, prowadząc szeroko zakrojoną walkę z przemytem narkotyków, zaczęła klasyfikować tego typu przestępstwa jako terroryzm. Takie podejście budzi jednak wątpliwości ekspertów i organizacji prawnych, które podkreślają brak przejrzystości oraz możliwe naruszenia prawa międzynarodowego.

Według agencji AFP, w amerykańskich operacjach wymierzonych w tzw. narkoterrorystów zginęły dotąd 192 osoby.

Fentanyl i napięcia na linii Waszyngton-Pekin

Wspólna operacja to pierwszy od dłuższego czasu przykład chińsko-amerykańskiej współpracy w walce z handlem narkotykami.

W trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku Donald Trump wielokrotnie oskarżał Chiny o brak działań przeciwko przemytowi fentanylu - silnie uzależniającej substancji, której prekursory trafiały z Chin na amerykański rynek.