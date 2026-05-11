Chińskie i amerykańskie służby połączyły siły w walce z przemytem narkotyków. W wyniku wspólnej operacji zatrzymano pięć osób - poinformowała agencja Xinhua. To pierwszy od miesięcy sygnał współpracy obu państw w tym zakresie.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Według oficjalnego komunikatu, podczas akcji prowadzonej równolegle w Chinach i Stanach Zjednoczonych przejęto nieokreśloną ilość narkotyków.
Wśród zatrzymanych znalazło się dwóch obywateli Chin oraz trzech Amerykanów. Służby nie ujawniły jednak, gdzie dokładnie doszło do zatrzymań.
Administracja prezydenta Donalda Trumpa, prowadząc szeroko zakrojoną walkę z przemytem narkotyków, zaczęła klasyfikować tego typu przestępstwa jako terroryzm. Takie podejście budzi jednak wątpliwości ekspertów i organizacji prawnych, które podkreślają brak przejrzystości oraz możliwe naruszenia prawa międzynarodowego.
Według agencji AFP, w amerykańskich operacjach wymierzonych w tzw. narkoterrorystów zginęły dotąd 192 osoby.
Wspólna operacja to pierwszy od dłuższego czasu przykład chińsko-amerykańskiej współpracy w walce z handlem narkotykami.
W trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku Donald Trump wielokrotnie oskarżał Chiny o brak działań przeciwko przemytowi fentanylu - silnie uzależniającej substancji, której prekursory trafiały z Chin na amerykański rynek.