Na Kubie aresztowany został chiński baron narkotykowy Zhi Dong Zhang, jeden z głównych dostawców fentanylu dla meksykańskich karteli narkotykowych - poinformowała w środę agencja AFP. "Brat Wang" był poszukiwany także przez Amerykanów, kilka miesięcy temu udało mu się uciec z aresztu domowego i uniknąć ekstradycji.

Chińczyk Zhi Dong Zhang został aresztowany w Meksyku już w październiku 2024 roku. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chińczyk Zhi Dong Zhang w środowisku handlarzy narkotykami znany jest jako "brat Wang".

Został aresztowany w Meksyku już w październiku 2024 roku, skąd miał zostać przekazany do USA. Pobyt w więzieniu został mu jednak zamieniony na areszt domowy, z którego uciekł w lipcu tego roku. "Brat Wang" wymknął się tunelem ze swojego miejsca zamieszkania, choć był pod obserwacją Gwardii Narodowej.

Teraz "brat Wang" poczeka w kubańskim areszcie do czasu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji. W USA poszukiwany jest na podstawie nakazu aresztowania za pranie pieniędzy, wydanego przez sąd federalny w Atlancie.