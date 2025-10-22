Na Kubie aresztowany został chiński baron narkotykowy Zhi Dong Zhang, jeden z głównych dostawców fentanylu dla meksykańskich karteli narkotykowych - poinformowała w środę agencja AFP. "Brat Wang" był poszukiwany także przez Amerykanów, kilka miesięcy temu udało mu się uciec z aresztu domowego i uniknąć ekstradycji.

Chińczyk Zhi Dong Zhang  w środowisku handlarzy narkotykami znany jest jako "brat Wang".

Został aresztowany w Meksyku już w październiku 2024 roku, skąd miał zostać przekazany do USA. Pobyt w więzieniu został mu jednak zamieniony na areszt domowy, z którego uciekł w lipcu tego roku. "Brat Wang" wymknął się tunelem ze swojego miejsca zamieszkania, choć był pod obserwacją Gwardii Narodowej.

Teraz "brat Wang" poczeka w kubańskim areszcie do czasu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji. W USA poszukiwany jest na podstawie nakazu aresztowania za pranie pieniędzy, wydanego przez sąd federalny w Atlancie.

Zhi Dong Zhang jest oskarżany o dostarczanie narkotyków meksykańskim kartelom Sinaloa i Jalisco Nueva Generacion, które Amerykanie uważają za głównych winnych rozprowadzania fentanylu na terytorium USA.

Waszyngton w lutym uznał te kartele za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Według amerykańskich władz Chińczyk jest "poważnym międzynarodowym (przestępcą, zajmującym się) praniem pieniędzy", który ponosi odpowiedzialność za nawiązywanie współpracy z innymi kartelami w celu transferu fentanylu z Chin do Ameryki Środkowej, Europy i USA.