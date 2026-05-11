Ważne wieści dla kierowców w Polsce. W poniedziałkowym obwieszczeniu minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek 12 maja.

  • Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw na wtorek 12 maja.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. 

Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Obwieszczenia ws. maksymalnych cen paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. 

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

Zobacz również: