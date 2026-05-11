Ważne wieści dla kierowców w Polsce. W poniedziałkowym obwieszczeniu minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek 12 maja.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.