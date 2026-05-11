Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek rano w Przykorach (Mazowieckie). Samochód osobowy zderzył się z łosiem. Jedna osoba nie żyje.

Miejsce tragicznego wypadku w Przykorach /

W poniedziałek ok. godziny 6 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w Przykorach w powiecie wyszkowskim.

Na trasie między Przykorami a Brzezinowem doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i łosia - poinformowała PSP z Wyszkowa.

Według informacji policji auto następnie zjechało do rowu i uderzyło w drzewo.

Dwie osoby, które podróżowały pojazdem, zostały przetransportowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitala.

40-letni kierowca zmarł w szpitalu.