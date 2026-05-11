Policja szuka złodziei, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek napadli na jubilera w Gliwicach. Funkcjonariusze cały czas zbierają ślady i dowody w miejscu napadu.

W nocy w Gliwicach doszło do napadu na jubilera / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około godziny 03:00. Do napadu doszło w jednej z gliwickich galerii handlowych.

Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Było ich najprawdopodobniej kilku.

Trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci w miejscu napadu zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.