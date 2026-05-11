Policja szuka złodziei, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek napadli na jubilera w Gliwicach. Funkcjonariusze cały czas zbierają ślady i dowody w miejscu napadu.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około godziny 03:00. Do napadu doszło w jednej z gliwickich galerii handlowych.
Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Było ich najprawdopodobniej kilku.
Trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci w miejscu napadu zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.