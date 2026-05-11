Lay’s, Lubella, IKEA, Neboa, Media Expert oraz Rossmann to laureaci 5. edycji rankingu Best Brands Poland. 7 maja, podczas uroczystej gali w warszawskim Ufficio Primo, „Oscary Marketingu” trafiły do marek, które najlepiej wykorzystały „Polish Momentum” - nową erę połączenia optymizmu konsumenckiego z korzystną sytuacją gospodarczą, trafiając do koszyków i budując unikalną relację z polskimi konsumentami.

/ Materiał prasowy /

Best Brands to badanie i ranking, które wyłaniają najsilniejsze marki w Polsce - takie, które odnoszą nie tylko sukces komercyjny, ale wzbudzają również określone emocje, zapadają w pamięć konsumentów i kojarzą się z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz pozytywnymi doświadczeniami. Jest to pierwszy w pełni niezależny międzynarodowy ranking wyróżniający najsilniejsze marki, wyłącznie na podstawie dwóch wskaźników - faktycznych danych rynkowych (Share of Wallet) oraz więzi i relacji marki z konsumentem (Share of Soul). Mówimy więc o twardych danych, pokazujących, jak marka funkcjonuje na wielu obszarach, oraz o preferencjach konsumentów i ich doświadczeniach z marką, a nie o subiektywnych opiniach jury. O wyborze laureatów zdecydowało 8000 polskich konsumentów, którzy ocenili 400 marek z 40 kategorii produktowych.

Tegoroczna edycja badania, rankingu i gali Best Brands Poland odbyła się pod hasłem "Polish Momentum. The time is now!", które definiuje nową erę połączenia optymizmu konsumenckiego z korzystną sytuacją gospodarczą. Widać to zarówno w biznesie, gdzie rośnie skala ambicji, inwestycji i innowacji, jak i w postawach konsumenckich Polaków, co stawia przed marketerami nowe wyzwania.

Wiele z nominowanych w rankingu marek, to nie te z największym budżetem mediowym. To te, które najszybciej zrozumiały, że moment zmiany jest właśnie teraz. Każda z nich jest lustrem kultury, w której funkcjonuje, a kultura polska stała się kulturą ambicji. Gratuluję tegorocznym zwycięzcom - to Wasza odwaga w byciu liderami sprawia, że wspólnie tworzymy tę wyjątkową historię sukcesu - mówi Marek Żołędziowski, współwłaściciel i prezes Group One, największej polskiej grupy MarTech, inicjatora badania, rankingu i gali Best Brands na polskim rynku.

Laureaci 5. edycji Best Brands Awards - siła relacji i odwagi

/ Materiał prasowy /

Główna nagroda wieczoru i tytuł Best Overall Brand trafiły do marki Lay’s. To brand, którego brak zostałby zauważony natychmiast, stanowiący fundament codziennych rytuałów milionów Polaków - od wspólnych seansów filmowych po spotkania z przyjaciółmi. Lay’s udowodniło, że prawdziwa siła nie leży jedynie w zasięgu reklamy, lecz w stałej obecności w życiu konsumenta. W ostatnim roku marka postawiła na autentyczny dialog, oddając głos fanom i zapraszając ich do współtworzenia swojego świata, co zaowocowało komunikacją łączącą pokolenia i budowaniem relacji, która wykracza poza zwykły zakup produktu.

W kategorii Best Polish Brand triumfowała Lubella (Maspex), marka, z której Polska może być szczerze dumna. Od ponad 140 lat konsekwentnie buduje ona zaufanie, którego nie da się kupić żadnym budżetem mediowym. Jako lider rynkowy nie tylko w kraju, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Lubella jest dowodem na to, że polska myśl produktowa wyznacza dziś globalne standardy jakości. Konsumenci docenili fakt, że mimo długiej historii, brand ten pozostaje innowacyjny i atrakcyjny dla każdego pokolenia - od dziadków wybierających sprawdzone smaki po współczesną młodzież szukającą nowoczesnych rozwiązań.

Statusem najsilniejszej marki w kategorii Best Home & Living Brand cieszy się IKEA. Aż 70% Polaków uznaje dom za swój najważniejszy azyl na ziemi, a laureat od dekad pomaga ten bezpieczny port budować. IKEA wygrała, ponieważ zrozumiała, że dom to nie sterylne wnętrze z katalogu, lecz tętniąca życiem przestrzeń relacji i codziennej aktywności. Dzięki przemyślanym systemom produktów, które realnie zwiększają komfort życia, marka stała się dla Polaków naturalnym inspiratorem do wprowadzania zmian i dowiodła, że dobry design może i powinien być dostępny dla każdego.

W kategorii Best Selfcare & Wellbeing Brand bezkonkurencyjna okazała się Neboa (EURUS). Marka ta udowodniła, że dbanie o siebie nie musi być skomplikowane ani kosztowne, by stać się naturalną częścią codzienności. Polacy pokochali ją za bezkompromisową wierność wartościom, za szacunek dla planety oraz za obietnicę, która zawsze znajduje pokrycie w skutecznym działaniu produktu. Popularność Neboa rośnie organicznie dzięki szczerym rekomendacjom konsumentów, którzy uczynili z niej ikonę nowoczesnego dobrostanu, opartego na autentyczności i trosce o środowisko.

Za najbardziej wyrazistą komunikację i tytuł Best Marketing Communication Brand nagrodzono Media Expert (TERG). Marka ta została wyróżniona za niezwykłą siłę aktywów budowanych konsekwentnie przez lata: spójną paletę kolorów, rozpoznawalny głos i motyw muzyczny, który stał się stałym elementem popkultury. Media Expert nie stawia na półśrodki - jej przekaz jest zauważalny w każdym kanale i formacie, budząc emocje i zapadając w pamięć konsumentów na długo po zakończeniu kampanii. To dowód na to, że konsekwencja i odwaga w komunikacji pozwalają wyprzedzać liderów i budować pozycję budzącą podziw branży.

Ostatnią statuetkę, Best Retail Experience Brand, odebrał Rossmann. To detalista, który w pełni zrozumiał wielowymiarowość współczesnego klienta, płynnie poruszającego się między zakupami online a wizytą w sklepie stacjonarnym. Marka zdobyła lojalność milionów dzięki setkom precyzyjnie zaprojektowanych punktów styku, inwestując w technologię i modernizację przestrzeni w momentach, gdy rynek był pełen wahań. Dzięki takiemu podejściu Rossmann oferuje dziś doświadczenie zakupowe, które wyznacza kierunki dla całego nowoczesnego handlu w Polsce.

Technologia i ambicja jako nowa infrastruktura marketingu

Galę Best Brands Awards 2026 uświetniły wystąpienia prof. Andrzeja Dragana oraz Jana Holoubka, którzy opowiadali o kwestionowaniu status quo i budowaniu autentycznych emocji. Marek Żołędziowski, współzałożyciel i prezes Group One, zwrócił uwagę na cywilizacyjny przełom, w którym technologia i rosnąca pewność siebie Polaków redefiniują zasady gry rynkowej: Sztuczna inteligencja to największa rewolucja technologiczna. Przed nami ekscytujący czas dynamicznych zmian również w świecie marek.

O badaniu i rankingu Best Brands Poland 2026

Gala Best Brands Awards to zwieńczenie jedynego w Polsce, w pełni niezależnego rankingu marek Best Brands poland 2026, opartego na unikalnej metodologii łączącej sukces rynkowy (Share of Wallet) z siłą relacji z konsumentem (Share of Soul). Laureatów 5. edycji poznamy 7 maja w Warszawie. Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach: Best Overall Brand, Best Polish Brand, Best Home & Living, Best Selfcare & Wellbeing, Best Retail Experience oraz Best Marketing Communication.

Inicjatorem i organizatorem rankingu na polskim rynku jest Group One - największa polska grupa MarTech. Partnerem merytorycznym jest NIQ oraz partnerami strategicznymi - Polsat Media i Interia. Partnerami Gali Best Brands Awards 2026 są: TikTok, Sarigato, Sataku, OOH!attention, adQuery, Multikino Media, RMF FM, BYD. Partnerami branżowymi są Polska Organizacja Reklamodawców i We Did It In Poland. Wydarzenie objęły patronatem redakcje: Forbes, Forbes Women, Business Insider Polska, MMP, Magazyn Handel, Iberion.