To niesamowita informacja dla miłośników historii. Po 91 latach światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Kadr z odnalezionego po 91 latach filmu z pogrzebu Józefa Piłsudskiego / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. Marszałek, twórca Legionów Polskich, był żegnany przez miliony Polaków podczas sześciodniowych uroczystości pogrzebowych. Kraków, gdzie Piłsudski spoczął w krypcie Katedry Wawelskiej, stał się wtedy centrum narodowej żałoby.

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego sfilmowany przez amatora

Teraz, po blisko wieku, do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego trafił wyjątkowy film z tych wydarzeń. Nagranie zostało zrealizowane 18 maja 1935 roku przez Tadeusza Rowińskiego - krakowskiego stomatologa i filmowca-amatora, który po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Film trwa 7 minut i 32 sekundy, jest pozbawiony dźwięku i został nakręcony z dwóch miejsc: z okna kamienicy przy ul. Wiślanej oraz z jednej z kamienic przy Rynku Głównym w Krakowie. Na taśmie widać tłumy żałobników, fragmenty konduktu pogrzebowego, a także najważniejsze postacie II Rzeczypospolitej - prezydenta Ignacego Mościckiego oraz generała Edwarda Śmigłego-Rydza w towarzystwie Aleksandry Piłsudskiej.

W odróżnieniu od oficjalnych kronik filmowych nagranie Rowińskiego ma charakter prywatny i amatorski. Dzięki temu pokazuje prawdziwy klimatem tamtych dni.

Film pojawił się na rynku antykwarycznym

Dotychczas pogrzeb Marszałka Piłsudskiego był dokumentowany na fotografiach. Teraz, dzięki temu odkryciu, po raz pierwszy możemy zobaczyć filmowy zapis tych wydarzeń z bliska. To jedyny taki materiał w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego, który już teraz uznawany jest za źródło o fundamentalnym znaczeniu dla badaczy historii i kultury wizualnej.

Nagranie pojawiło się niedawno na rynku antykwarycznym w ofercie Krakowskiego Domu Aukcyjnego. Po jej identyfikacji Narodowe Archiwum Cyfrowe skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu.

Specjaliści z Archiwum Narodowego w Krakowie przygotowali szczegółową opinię konserwatorską. Ocenili stan taśmy jako bardzo dobry, co pozwoliło na jej bezpieczne przejęcie i rozpoczęcie prac konserwatorskich.

11 maja 2026 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło techniczną, poglądową wersję filmu. To dopiero początek - przed archiwistami jeszcze prace nad przygotowaniem materiału w jakości odpowiadającej jego historycznej randze. Po zakończeniu prac Narodowe Archiwum Cyfrowe planuje udostępnienie cyfrowej wersji filmu.