Jest śledztwo w sprawie drona, którego w sobotę znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka pod Bartoszycami (woj. warmińsko-mazurskie). Prokuratura Okręgowa w Olsztynie będzie badać przekroczenie bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Służby w pobliżu miejsca odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu latającego w miejscowości Osieka / Andrzej Jackowski / PAP

To dron rozpoznawczy

Prokurator 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 8 maja 2026 roku w nieustalonym miejscu przekroczenia bez zezwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, którego elementy ujawniono na polach uprawnych w pobliżu miejscowości Osieka w powiecie Bartoszyckim. To jest o czyn z artykułu 212, ustęp 1, punkt 1B ustawy prawo lotnicze - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Dodał, że śledczy są pewni, że dron przekroczył polsko-rosyjską granicę , ale nie podał, na jakiej podstawie opierają to stwierdzenie.

Prokurator przekazał, że drona znaleziono w sobotę rano na polu. Po ujawnieniu tego statku na miejsce udał się prokurator, który nadzorował prowadzone tam czynności. W pierwszej kolejności wykonywane one były przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej oraz pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy ustalali, czy dron nie stanowił zagrożenia - powiedział Brodowski. Zaznaczył, że z oględzin drona jednoznacznie wynika, że ten nie stanowił zagrożenia i nie był uzbrojony.

Prokurator wraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej przeprowadził oględziny tego miejsca zdarzenia oraz elementów obiektu. I te oględziny wykazały, iż jest to dron rozpoznawczy, używany do obserwacji, nieuzbrojony. Obiekt podjęto w całości celem dalszych badań - podkreślił rzecznik prasowy prokuratury w Olsztynie.

Cyrylica na bezzałogowcu

Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Żandarmeria Wojskowa.

Wieś Osieka, w której na polu rzepaku znaleziono drona, znajduje się ok. 20 km od granicy z obwodem królewieckim.

Według informacji RMF FM bezzałogowca zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Prokurator Brodowski odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii.