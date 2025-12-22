Władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły świąteczną ofertę dla nielegalnych imigrantów. Osoby, które do końca roku zdecydują się na dobrowolny wyjazd z USA, otrzymają nie tylko bilet lotniczy, ale także 3 tysiące dolarów.

Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa narodowego ogłosiła nowy program deportacyjny / ALEX BRANDON/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

W poniedziałek amerykańskie władze poinformowały o nowym programie mającym na celu zachęcenie nielegalnych imigrantów do dobrowolnej deportacji. Jak przekazała Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego, do końca roku cudzoziemcy, którzy zgłoszą chęć opuszczenia USA za pośrednictwem specjalnej aplikacji, mogą liczyć na 3 tysiące dolarów oraz bilet na samolot.

"W te święta amerykański podatnik hojnie zwiększa trzykrotnie zachętę dla nielegalnych imigrantów, by wyjechali dobrowolnie" - napisała Noem w oficjalnym komunikacie.

"Nielegalni imigranci powinni skorzystać z tego daru i deportować się dobrowolnie, bo jeśli nie znajdziemy ich, aresztujemy i nigdy tu nie wrócą" - poinformowała sekretarz.

Minister podkreśliła, że proces dobrowolnej deportacji jest szybki, darmowy i łatwy.

Według danych resortu, od stycznia 2025 roku już 1,9 miliona nielegalnych imigrantów zdecydowało się na dobrowolny wyjazd z USA. Władze podkreślają, że świąteczna oferta to "najlepszy prezent, jaki nielegalny imigrant może sprawić sobie i swojej rodzinie".