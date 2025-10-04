Zwrot akcji w sprawie deportacji Wenezuelczyków ze Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy USA przychylił się do wniosku Donalda Trumpa w tej sprawie.

Migranci z Wenezueli / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek Sąd Najwyższy USA, przychylając się do wniosku administracji Trumpa, wydał decyzję, która pozwala prezydentowi na odebranie statusu osób tymczasowo chronionych prawie 300 000 wenezuelskich migrantów i wydalenie ich ze Stanów Zjednoczonych.

Wniosek prezydenta poparło sześciu sędziów trybunału przeciwko trzem.

Orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy zmienia wcześniejszy werdykt w tej sprawie wydany przez trybunał dystryktu Kalifornii, który odmówił spełnienia wniosku Trumpa.

Pozwala ono na deportowanie obywateli wenezuelskich z USA do ich ojczyzny rządzonej przez dyktatorski rząd prezydenta Nicolasa Maduro mimo, iż w wielu przypadkach opuścili oni Wenezuelę w obawie przed prześladowaniami politycznymi.