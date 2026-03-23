W Narodowym Banku Polskim doszło do istotnych zmian personalnych na najwyższych szczeblach zarządzania. Po wygaśnięciu kadencji dwóch członków zarządu, prezes NBP Adam Glapiński przejął nadzór nad kluczowymi departamentami banku centralnego.

Zgodnie z najnowszym schematem organizacyjnym NBP, prezes Adam Glapiński objął nadzór nad Departamentem Operacji Krajowych oraz Departamentem Administracji. To efekt wygaśnięcia kadencji Marty Kightley, która do tej pory odpowiadała za te obszary. Kadencja Kightley zakończyła się 8 marca 2026 roku.

Jak wynika z wcześniejszych doniesień medialnych, prezes NBP złożył już do prezydenta RP wniosek o powołanie Marty Kightley na drugą kadencję w zarządzie banku centralnego. Do zatwierdzenia tej nominacji niezbędna jest jednak kontrasygnata premiera.

Zmiany objęły również inne kluczowe stanowiska. Po wygaśnięciu kadencji Piotra Pogonowskiego, która zakończyła się 1 marca, członek zarządu Artur Soboń przejął nadzór nad Departamentem Statystyki oraz Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych.

Kolejne kadencje na finiszu

To nie koniec zmian w zarządzie NBP. 4 listopada tego roku kończy się pierwsza kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego. Przypomnijmy, że zarząd NBP składa się z prezesa oraz od 6 do 8 członków, w tym dwóch wiceprezesów. Członków zarządu powołuje i odwołuje prezydent RP na wniosek prezesa NBP, a każda kadencja trwa 6 lat - z możliwością jednej reelekcji.

Druga kadencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego kończy się w czerwcu 2028 roku.

Obecny skład zarządu NBP to: prezes Adam Glapiński, Artur Soboń, Paweł Szałamacha, Adam Lipiński, Marta Gajęcka, Rafał Sura oraz Paweł Mucha. Warto dodać, że Paweł Mucha od marca 2023 roku nie nadzoruje żadnego departamentu.