Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 kończą misję w Polsce. Samoloty bojowe stacjonowały w bazie lotniczej w Malborku, skąd wielokrotnie były podrywane celem ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje we wtorek o zakończeniu misji w Polsce przez niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000.

Maszyny od grudnia 2025 r. pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

"Przez ostatnie miesiące wspierały one ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, pokazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność. Ich obecność była nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa" - pisze Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony" - zaznacza. "Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO" - dodaje.

Zobacz również:

Brytyjskie "orły" opuszczają Malbork. Londyn podsumowuje misję

Enhanced Air Policing - kluczowa misja NATO

NATO Enhanced Air Policing to jedna z kluczowych misji Sojuszu Północnoatlantyckiego, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej państw członkowskich, zwłaszcza tych położonych na wschodniej flance NATO. Misja ta została zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenia w regionie, szczególnie po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

W ramach Enhanced Air Policing, sojusznicze samoloty bojowe rotacyjnie patrolują niebo nad krajami NATO, przede wszystkimi państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią - ale też Polską, Rumunią czy Bułgarią. Myśliwce NATO są stale gotowe do natychmiastowego startu, by przechwycić i zidentyfikować niezidentyfikowane statki powietrzne zbliżające się do granic Sojuszu.

Misja ta nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo regionu, ale także umożliwia wspólne ćwiczenia i podnoszenie interoperacyjności sił powietrznych państw członkowskich. Regularnie w działaniach uczestniczą piloci i samoloty z różnych krajów NATO, w tym z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Dzięki temu państwa członkowskie mogą lepiej współpracować i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia.

Zobacz również: