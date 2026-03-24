Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 kończą misję w Polsce. Samoloty bojowe stacjonowały w bazie lotniczej w Malborku, skąd wielokrotnie były podrywane celem ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje we wtorek o zakończeniu misji w Polsce przez niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000.
Maszyny od grudnia 2025 r. pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).
"Przez ostatnie miesiące wspierały one ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, pokazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność. Ich obecność była nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa" - pisze Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony" - zaznacza. "Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO" - dodaje.