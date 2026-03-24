Enhanced Air Policing - kluczowa misja NATO

NATO Enhanced Air Policing to jedna z kluczowych misji Sojuszu Północnoatlantyckiego, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej państw członkowskich, zwłaszcza tych położonych na wschodniej flance NATO. Misja ta została zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenia w regionie, szczególnie po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

W ramach Enhanced Air Policing, sojusznicze samoloty bojowe rotacyjnie patrolują niebo nad krajami NATO, przede wszystkimi państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią - ale też Polską, Rumunią czy Bułgarią. Myśliwce NATO są stale gotowe do natychmiastowego startu, by przechwycić i zidentyfikować niezidentyfikowane statki powietrzne zbliżające się do granic Sojuszu.

Misja ta nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo regionu, ale także umożliwia wspólne ćwiczenia i podnoszenie interoperacyjności sił powietrznych państw członkowskich. Regularnie w działaniach uczestniczą piloci i samoloty z różnych krajów NATO, w tym z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Dzięki temu państwa członkowskie mogą lepiej współpracować i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia.